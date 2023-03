(P) S-a deschis The DumpStore – primul magazin din care nu vrei să cumperi nimic

Datele oficiale spun că România este pe locul 1 în Europa la risipă alimentară. Un român aruncă 75 de kg de alimente pe an, adică un total de 25 milioane de tone în întreaga țară. În oglindă însă, străzile sunt mai pline ca niciodată de oameni fără adăpost (doar în București sunt 5000) și sărăcia e din ce în ce mai stringentă. Persoanele adulte fără adăpost ajung de cele mai multe ori să caute în coșurile de gunoi pentru a putea supraviețui.

Oare cum ar fi viața noastră, a tuturor, dacă în locul coșului de cumpărături ne-am aproviziona de la coșul de gunoi?

Aceasta a fost întrebarea care a dus la crearea The DumpStore, primul magazin virtual de unde nu vrei să cumperi nimic! Această inițiativă a fost creată de Tribal Worldwide și Samusocial din România, ONG ce se ocupă de oamenii străzii, oferindu-le suport atât pentru reintegrare în societate, însă și pentru supraviețuirea propriu-zisă. Inițiativa vine ca o replică la consumul crescut, oferind o soluție simplă – încurajează oamenii să cumpere mai responsabil, doar ce le este necesar, astfel economisind și putând dona către cei care au cea mai mare nevoie.



Campaniei s-au alăturat o serie de influenceri care au pornit mișcarea What’s in my dumpster, o replică a cunoscutelor materiale create de Vogue, What’s in my bag, prin care se încurajează consumul responsabil și se promovează cauza.

De asemenea, The DumpStore, va fi deschis în rețeaua de hipermarket-uri cora din țară, unde românii vor putea „cumpăra” produse în schimbul unei donații. Oamenii sunt încurajați să lase din coșuri ce au cumpărat în exces și să cumpere simbolic un produs The DumpStore, donând la casă către Samusocial.

În plus, împreună cu o serie de complexe rezidențiale din capitală am transformat ghenele de gunoi ale blocurilor în magazine The DumpStore, invitând locatarii să se alăture cauzei.

