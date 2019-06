(P) Rucsacul de dama - o combinatie de forta si stil

Special conceput pentru a raspunde necesitatilor feminine in ceea ce priveste stilul dar si functionalitatea, rucsacul de dama este un accesoriu foarte apreciat.

Haideti sa vedem impreuna ce se ascunde in spatele faptului ca rucsacul de dama devine tot mai popular si mai prezent in viata femeilor de orice varsta.

Rucsacul de dama are o pondere mult mai mare pe piata decat rucsacul barbatesc

Daca vom studia oferta de piata in ceea ce priveste rucsacurile, vom constata rapid ca oferta pentru rucsacul de dama este cu mult mai mare decat cea pentru barbati. Acest lucru se explica prin faptul ca femeile sunt mai interesate de cumparaturi decat barbatii. In consecinta, este firesc ca industria de marketing sa fie indreptata spre atragerea femeilor mai mult decat a barbatilor.

Mai mult, producatorii de rucsacuri de dama sunt perfect constienti de faptul ca tot mai multe femei se indreapta catre sporturile in aer liber si ca astfel creste si cererea pe piata.

Caracteristicile unui rucsac de dama

Este firesc sa se creada ca femeile sunt mai fericite cu rucsacurile de dimensiuni mai mici, de aceea producatorii si furnizorii de rucsacuri de dama se orienteaza catre cele de dimensiuni mici, usor de purtat, cu forme specifice, diferite de rucsacele destinate barbatilor. Astfel, in urma unor studii riguros efectuate, producatorii stiu exact care sunt dimensiunile, proportiile si formele in cazul unui rucsac dama si creeaza piese care sa intruneasca mai multe criterii strict feminine: sa emane stil, sa fie confortabile, sa aibe dimensiuni mici, sa aibe forme feminine, sa fie realizate din materiale care sa atraga femeile si, deloc in ultimul rand, sa fie functionale si utile, deci sa fie compartimentate cat mai inspirat.

In plus, el trebuie sa fie suficient de versatil pentru a se putea asorta atat cu o rochie lejera de vara, cat si blugi, o camasa eleganta si o pereche de pantofi cu toc.



Producatorii tin cont de diferenta dintre barbati si femei atunci cand proiecteaza rucsace

Pentru a avea succes in aceasta nisa, este absolut important ca producatorii si furnizorii de rucsaci sa tina cont cel putin de 2 diferente de constructie la nivel fizic dintre femei si barbati.

 Lungimea trunchiului

Un lucru foarte important este faptul ca femeile au trunchiul mai scurt decat barbatii. Acest lucru se vede clar in faptul ca rucsacul de dama are dimensiuni considerabil mai mici, iar suspensia ajustabila permite ca distanta dintre centura de sold si arcul benzilor de umar sa permita pozitionarea corecta a rucsacului.

 Curbele corporale

Cu siguranta femeile au formele corporale mult mai curbate, iar producatorii de rucsace de dama au grija sa tina cont de acest lucru, realizand sisteme de prindere si de fixare care se pliaza perfect pe formele mai rotunde ale femilor. Astfel, se asigura un contact mai sigur dar si un transfer echilibrat al greutatii - de preferat pe sold si nu pe umar.

