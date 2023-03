(P) Românii se reorienteaza catre locuințele cu chirie. Creștere semnificativă pe piața chiriilor în 2023

Tranzactiile pe piața locuințelor sunt în scădere semnificativă, influențate de creșterea IRCC trimestrial la 5,71%, de la 1 ianuarie 2023, iar odată cu el și a ratelor. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, peste 400.000 de români au credite cu indicele de referință IRCC. Și creșterea ROBOR la 3 luni, de 7, 57%, a dus dobânzile la aproape 10%. În aceste condiții, piața chiriilor cunoaște o explozie atat in zona pietei rezidentiale de masa, dar si in cea premium si de lux. Analiștii spun că 2023 va fi un an bun pentru locuințele și chiriile scumpe, care vor continua să aibă chiriasi si cumpărători. Piața de lux se va dezvolta deoarece există, în continuare, resurse de bani gheață, de economii, în special în domeniul IT si in productie.

Așadar, până la normalizarea și relaxarea pieței, românii caută chirii. Și nu neapărat ieftine. Ci mai degrabă apartamente noi din ansamblurile rezidențiale care să le ofere confort și siguranță. Opțiunea pentru dotări de lux, pentru spații verzi și pentru servicii integrate de întreținere și securitate nu mai este o excepție, ci regula după care se ghidează viitori chiriași.

În nordul Capitalei, într-o pădure de stejari, se află amplasat un complex rezidențial ce este etalon al luxului și siguranței rezidentiale în ultimii 14 ani pe piața imobiliară din România. CLUBUL REZIDENȚIAL STEJARII este integral destinat închirierii, iar chiriașii se pot mută imediat în apartamentele spațioase ce sunt utilate la standard de lux. Chiriașii caută astfel de locuri cărora să le spună “acasă” și pentru facilitățile lor unice în România: servicii concierge care derulează pentru rezidenți activități zilnice de preluare și efectuare a comenzilor, livrarea de colete, preluarea unor activități administrative precum îngrijirea plantelor si a animalelor de companie la nevoie, și în general orice servicii tehnice de care rezidenții doresc să se degreveze pentru a-și eficientiza timpul.

Siguranța este un criteriu de bază în alegerea căminului închiriat iar servicile de pază și supraveghere 24/7 constituie un mare atuu. Chiriile într-un astfel de complex de lux, care oferă servicii complete, pleacă de la 1500 de euro, suma ce include totalitatea cheltuielor (întreținere complex, servicii concierge, dar si evenimente comunitare recurente, de top, care le sunt dedicate rezidentilor , etc). Mai mult, ca urmare a evenimentelor din Turcia, tot mai mulți români se uită atent la rezistența clădirilor în care urmează să se mute. Ansamblurile precum Clubul Rezidențial Stejarii respecta standardele de rezistență la cutremure și pun la dispoziția rezidenților condiții de locuit la cele mai înalte standard.

Cei peste 700 de locuitori ai complexului, adulți și copii, se bucură pe lângă securitatea locului și de privilegiul de a se relaxa în mijlocul naturii, de a respira aer de calitate superioară și de a se bucura de nivelul redus de zgomot datorat scutului format de pădurea de stejari.

Clubul Rezidențial Stejarii înseamnă multiculturalism și oportunități, aproximativ 40% dintre locatari sunt expați, iar peste jumătate români. Clubul Rezidențial Stejarii înseamnă astfel acasă, dar și loc cu nenumărate oportunități de socializare, pentru o comunitate selectă.

Pentru cei aflați în căutarea unui ‘acasă” care să îmbine siguranța, relaxarea, natura, accesibiltatea către zone comerciale și aeroport, sport in proximitatea imediata la cel mai bine cotat resort din Romania, Stejarii Country Club, și vecinatatea celor mai importante centre educaționale din zona de nord a Capitalei, închirierea unui apartament în Clubul Rezidențial Stejarii oferă acces în universul serviciilor rezidențiale de top.

Gradul de ocupare continuu de peste 90% al Clubului Rezidential Stejarii confirma tendintele pietei rezidentiale de lux si a reprezentat baza pentru extinderea complexului cu alte 200 de apartamente ce vor fi livrate incepand din prima jumatate a anului curent.

