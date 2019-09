(P) Programul celor de la CFR Cluj in grupele Europa League

Dupa cum probabil stiti, CFR Cluj a fost eliminata din play-offul Champions League, fiind automat calificata in grupele Europa League.

La tragerea la sorti, ardelenii au facut parte din ultima urna a patra, avand cel mai slab coeficient, alaturi de Ferencvaros.

In faza grupelor CFR Cluj a picat in grupa E, unde adversari sunt Lazio Roma, Celtic Glasgow si Rennes. Amintim ca formatia antrenata de Dan Petrescu a intalnit-o pe Celtic si in turul III preliminar al Ligii Campionilor, eliminand-o cu scorul general de 5-4. Cea mai buna performanta pentru CFR Cluj in Europa League a venit in sezonul 2012-2013, cand atingea faza saisprezecimilor. Atunci clujenii veneau insa in primavara direct din grupele Champions League.

Primul duel va avea loc cu formatia lui Stefan Radu

Grupa clujenilor este una dintre cele 4 in care se vor duela doua formatii din cele 5 campionate de top. Alte dueluri cu formatii din campionate de top sunt: Arsenal – Frankfurt, Wolfsburg – Saint-Etienne si AS Roma – Monchengladbach.

Revenind la CFR Cluj, prima partida din grupa Europa League o va disputa pe teren propriu, pe 19 septembrie, ora 19:55. Adversara va fi Lazio Roma, formatie la care evolueaza Stefan Radu. O victorie, o remiza si 4 infrangeri este bilantul celor de la CFR Cluj in cupele europene cu echipe din Italia. Oricum, se anunta un meci de top inclusiv pentru microbistii pasionati de pariuri si cu siguranta acest duel nu va lipsi de pe biletul zilei fotbal in ziua respectiva.

Pe 3 octombrie CFR Cluj se va deplasa in Scotia, pentru a juca impotriva lui Celtic. La jumatatea lunii august clujenii se impuneau impotriva lui Celtic cu 4-3 pe Celtic Park. Pe 24 octombrie ardelenii o vor intalni in deplasare pe Rennes. Din pacate, CFR nu a invins pana acum nicio echipa din Franta in cupele europene, obtinand 3 remize, suferind 3 infrangeri. Atat partida impotriva lui Celtic, cat si cea contra lui Rennes vor incepe la 22:00.

Returul dintre CFR Cluj si Rennes, daca il putem denumi asa, va avea loc pe 7 noiembrie, incepand cu ora 19:55. Mereu clujenii au inscris un gol pe teren propriu contra formatiilor din Franta, obtinand doua remize, suferind o infrangere.

Singura victorie contra formatiilor italiene a avut loc pe Olimpico

Pe 28 noiembrie CFR Cluj se va deplasa pe Olimpico, pentru a o infrunta pe Lazio Roma, partida incepand la ora 22:00.

Clujenii au amintiri placute de pe Olimpico, in sezonul 2008-2009 de Champions League castigand cu 2-1 in fata celor de la AS Roma. Cele doua se intalneau si doua sezoane mai tarziu, atunci AS Roma impunandu-se cu 2-1 pe Olimpico.

Ultimul meci din grupe CFR Cluj il va juca pe teren propriu contra lui Celtic. La inceputul lunii august cele doua obtineau o remiza cu doua goluri in Romania. Acum meciul va incepe la 19:55.