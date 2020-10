(P) Producătorii locali din programul Gusturi româneşti de la Gospodari Mega Image, productivi la capacitate maximă

Spre final de sezon în care ne-am bucurat de o varietate de fructe şi legume, producătorii locali din programul Gusturi românești de la gospodari vorbesc despre rezultatele obținute, despre provocările pe care le-au avut și despre soluții.

Aflăm joi chiar de la unul dintre producătorii din program.

Reporter: „Cum a fost sezonul de vară?”

Producător: „A fost mai greu decât în alți ani, am avut mai mult de muncă pentru că pandemia ne-a redus foarte mult din forța de muncă. Mega Image ne-a susținut, inginerul agronom din program a fost permanent alături de noi și ne-a ajutat să găsim soluții pe moment, să creștem productivitatea. Împreună, am reușit. Și am livrat din primăvară până în prezent zilnic, legume proaspete, crescute la noi în grădină, direct în magazinele Mega Image.”

Reporter: „Cum a fost în acest an colaborarea cu producătorii locali? Au făcut față provocărilor?”

Adrian Nicolaescu, VP marketing, e-commerce, comunicare și sustenabilitate: „A fost un an diferit, cu multe provocări pentru noi toţi, însă producătorii locali cu care noi, Mega Image, colaborăm, s-au adaptat rapid și au ținut pasul, au avut recolte cu rezultate de producție mult mai bune decât anul trecut. Ceea ce confirmă că reușește cine se adaptează.”