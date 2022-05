Sub coordonarea președintelui Grupului, domnul Nawaf Salameh, şi a Master Distiller-ului, Allan Anderson, Alexandrion Group a creat un produs premium folosind 100% orz malţificat românesc şi apă pură din dealurile subcarpatice. Carpathian Single Malt are o culoare naturală, provenită din maturarea exclusivă ȋn butoaie. Este realizat fără filtrare la rece şi are o concentraţie alcoolică de 46 la sută.

În premieră mondială, Alexandrion Group a maturat primul whisky single malt românesc ȘI ȋn butoaie de vin românesc: Fetească Neagră și Pinot Noir. Cea de-a treia expresie prezentată la Washington a fost maturată în butoaie de Madeira. Expresiile Fetească Neagră şi Madeira au fost maturate iniţial ȋn butoaie de Bourbon.

Carpathian Single Malt, ȋmbuteliat ȋntr-o ediţie limitată, de doar 930 de sticle, şi-a ȋnceput călătoria ȋn jurul lumii, alături de Global Brand Ambassador-ul său, Colin C. Lovering, expert în international business performance.