(P) PRIMER recomandă populației să respecte măsurile de distanțare socială și de igienă

Comunicat de presa - Bucuresti, 12 iunie 2020.

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Este improbabil ca in 2019 sa avem un tratament sau vaccin impotriva SARS-CoV-2. Distantarea personala, purtarea mastii in locurile publice si igiena mainilor sunt masurile care ajuta la reluarea vietii sociale, relansarea economiei si evitarea unei catastrofe sanitare in sezonul rece”.

PRIMER - care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie de medicamente din tara – atrage atentia ca in ciuda eforturilor fara precendent ale statelor lumii, oamenilor de stiinta si industriei farmaceutice este improbabil ca 2020 sa aduca un tratament pe deplin eficient impotriva bolii COVID-19 si cu atat mai putin un vaccin care sa poata fi utilizat la scara larga. “In prezent se afla in diverse etape de dezvoltare si studii clinice un numar de peste 20 de tratamente medicamentoase si aproximativ 70 de tipuri de vaccinuri, un efort de cercetare la care sunt angrenate peste 250 de centre universitare, 100 de companii farmaceutice si mai mult de 100 de mii de voluntari sanatosi si pacienti, inclusiv din Romania” a comentat Dr. Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Exista semnale incurajatoare despre unele medicamente care pot trata simptomele infectiei, reduce gravitatea bolii sau scurta durata ei, insa sunt necesare in continuare cercetari care sa identifice care este cel mai eficient medicament impotriva SARS-CoV-2 care sa fie in acelasi timp sigur pentru pacient. Eforturile care se fac la nivel mondial pentru gasirea unui vaccin sunt chiar mai consistente, insa sunt obligatorii perioade mai lungi de studii clinice si analize pentru a se gasi o formula sigura si eficienta.

In contextul intarzierii punerii pe piata a unui medicament sau vaccin PRIMER recomanda populatiei sa practice cu responsabilitate distantarea individuala de 1,5 metri, purtarea mastii in toate locurile publice si igiena mainilor cu sapun si dezinfectant, asa cum o cer specialistii. “Ne dorim cu totii sa ne reluam o viata sociala cat mai aproape de normalitate si mai ales sa evitam o criza economica prin revenirea tuturor la activitatile profesionale de dinainte de inceperea pandemiei. Dar aceste lucruri sunt posibile numai prin respectarea riguroasa a celor trei masuri enumerate mai sus” a adaugat oficialul PRIMER.

Fabricile de medicamente din Romania nu si-au interupt activitatea in perioadele de urgenta si alerta si nu au inregistrat nici un caz de infectie tocmai pentru ca au respectat procedurile interne si indicatiile date de autoritati. Trebuie insa semnalat ca relaxarile in etape de dupa 15 mai si reluarea activitatilor economice favorizeaza transmiterea Coronavirusului si riscul aparitiei unei catastrofe epidemiologice odata cu instalarea sezonului rece

“Distantarea individuala de 1,5 metri, purtarea mastii in toate locurile publice si igiena mainilor cu sapun si dezinfectant sunt masurile care trebuie sa devina reflexe in urmatoarea perioada pentru a ne pregati in confruntarea cu un eventual val doi de Coronavirus. In plus, aceste gesturi simple vor ajuta si la prevenirea transmiterii altor boli contagioase, specifice sezonului rece” a mai adaugat Damian.



Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA