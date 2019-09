(P) Povestea gardului nostru sau cum am ales un producator

Acum 6 luni am promis ca, daca voi fi multumit de rezultat, voi scrie un articol despre cum a fost experienta noastra (a mea si a sotiei) in a gasi de unde luam si cine ne monteaza gardul pentru noua noastra casa.

Ti-ar fi util si tie sa afli unele dintre detaliile mai putin mentionate de catre cei care vand astfel de produse, majoritatea dintre ei revanzatori, dupa cum am aflat ulterior. Unele dintre amanunte… cruciale!

Ne-am mutat de un an intr-un cartier din acesta nou al capitalei, loc cu liniste si destula verdeata. Casa este facuta de noi, adica de un constructor si noi am supravegheat. A iesit perfect (sau aproape), exact cum ne-am dorit intotdeauna. Dar, gardul a ramas cel initial folosit pentru imprejmuirea santierului si … arata rau. Adica, la cati bani am investit in casuta noastra si la cum arata ea (suntem foarte incantati), cu gardul parca ne era rusine si sa stam in casa. Te uitai pe geam si te apuca tensiunea.

Mai spalai vesela la bucatarie, te uitai pe geam si … iar gardul. Nici bani nu mai aveam si asta pentru ca la construirea casei nu am precupetit niciun efort, nu am fost ponderati deloc si in consecinta am cheltuit cu 30% peste buget. Am zis ca doar o casa iti faci in viata si vrei sa fie caminul familiei pentru cateva generatii, cel putin noi asa visam. Vrei sa te simti bine, sa fie confortabil, sa arate totul bine, sa ai unde sa plantezi un copacel, sa pui un gratar etc..

Povestea noastra, pe scurt, incepe acum 6 luni cand am reusit sa facem rost de bani pentru gard (nu toti, fireste, dar suficient cat sa incepem cautarea). Eram hotarati, trebuia neaparat.

Ce aveam noi nevoie?

Aveam nevoie de un gard care sa arate foarte bine (1), sa reziste bine in timp (2), sa fie livrat si montat (3). Si, nu in ultimul rand, sa nu coste foarte mult, sigur nu mai mult decat a costat gardul parintilor mei.

Ne-am sfatuit cu ai nostri despre felul gardului, materialul, ce vom pune pe langa el, daca il vom mai folosi si altfel decat ca aspect, intimitate si anti-efractie si am hotarat ca un gard de lemn nu ne dorim pentru ca nu se pastreaza bine in timp si necesita mai degraba intretinere frecventa (vopsea, lacuire, reparatie, inlocuire).

In plus, deja aveam experienta parintilor care si-au facut cu 10 ani inaintea noastra un gard din caramida pentru casa lor. Pretul a fost exorbitant, a intrat un munte de material si dupa 10 ani deja au inceput sa apara crapaturi.

Ceea ce nu ne incanta. Mai ales ca durata de executie a fost mult prea lunga, practic 5 luni de zile au avut santier in jurul casei. Si n-a fost usor.

Ne-a ajutat faptul ca ne-am dat seama ce nu vom cumpara. In final, am ramas cu urmatoarea optiune: garduri prefabricate din beton.

Pentru casele cu aspect modern dar si pentru multe alte stiluri arhitecturale si constructive consideram ca sunt Perfecte.

Ne-am hotarat. Va fi un gard din beton, din acela cu aspect modern, cum am vazut la casele noi din cartierele de lux ale capitalei, sa se potriveasca cu noile stiluri arhitecturale, nici nu stiu cum sa exprim. Asa ne-am gandit noi.

Cel mai important era ca stiam ce ne dorim, dupa o saptamana de discutii si telefoane.

Ne-am gandit sa cautam un producator. Am plecat de la premisa ca un producator de astfel de garduri va putea oferta un pret mult mai bun decat revanzatorii si pentru orice dificultate pe parcurs vor putea fi de ajutor ca doar ei le produc.

Dupa o saptamana de cautari am aflat, cu relativa surprindere, ca sunt numai trei producatori in zona de sud a Romaniei, restul sunt doar revanzatori. Trei. Nu va imaginati ca ne-a fost usor sa ne dam seama care erau producatori si care nu, dar folosindu-ne de experienta parintilor nostri (in constructii si de viata in general) am reusit. Am verificat firmele, cati angajati, de cand erau pe piata, ce cifra de afaceri, totul.

Aveam trei producatori. Am intrat pe site-ul lor, am citit ce informatii aveau puse la dispozitie.

Dupa ce am citit tot ce era de citit pe site-urile lor trebuie sa mentionez ca deja inclinam spre cei de la Konkret Line pentru ca aveau un site bine pus la punct, informativ, cu poze si explicatii, mentionau ca asigurau montajul si livrarea, ofereau garantie, erau certificati ISO, puneau la dispozitie toate accesoriile necesare unui gard finisat (dale si placaje murale, porti metalice, streasini pentru soclu etc.).

Am pus mana pe telefon si…

Am sunat pe fiecare in parte: unul dintre ei nu ne-a raspuns la apeluri (doua), unul a raspuns cu un ton sictirit fiind expeditiv si lacunar in explicatii, in conditiile in care noi aveam o multime de intrebari (iar pe site-ul lui nu era mare lucru), iar al 3-lea a fost Konkret Line.

A fost deschis, amabil, cu multa rabdare. Mi-a placut de el. Nu parea ca se grabeste.

Dintre intrebari, la care poate vreti si voi sa stiti raspunsul:

Asigura serviciul de Livrare si Montaj? Da. Era scris oricum pe site dar am vrut sa confirme.

Livrarea este contra-cost? Da. Totusi, pentru Bucuresti-Ilfov livrarea este gratuita.

Montajul este contra-cost? Da.

Cat costa montajul? Mi s-a raspuns ca nu exista un pret fix pentru ca acesta depinde de mai multi factori precum distanta de ei, inaltimea gardului, tipul, textura si structura solului, accesul in locatie, anotimp, urgenta, alti factori. Aici dansul m-a intrebat tot ce trebuie, si-a notat, a zis ca va reveni cu o oferta de pret la momentul in care ne vom hotara ce model de gard dorim.

Exista costuri ascunse/nementionate? Raspunsul domnului : daca nu trebuie sa facem lucrari premergatoare care nu tin de montarea gardului : nu. Ca exemple mi-a mentionat : sa daramam un alt gard (cel care va fi inlocuit), sa demolam acareturi sau anexe, sa nu fie turnat beton si sa trebuiasca spart etc.. Mi-a zis, ‘intelegeti dumneavoastra’. I-am zis ca da.

Garantie? 20 de ani garantie.

Conditii la Garantie? Da, sa folosim gardul ca pe un produs finit si sa nu-l modificam prin adaugarea unor alte materiale de constructie, cum ar fi uleiuri, cimenturi, etc.

Cat a durat montajul ? 6 zile. In mod normal cred ca ar fi durat mai putin dar noi avem un gard destul de lung.

A trebuit sa le asigur hrana? Nu. Au venit cu propriile lor alimente, la pachet, curat, frumos. Din cand in cand le-am facut cate o cafea, adus niste apa. Dar asta nu pentru ca au cerut sau altceva. Am zis sa fiu o gazda amabila, cum erau si ei niste baieti seriosi. Mi-a placut de ei.

In final, desi am avut unele emotii, m-am inteles foarte bine cu ei, totul a decurs fara dificultati. Avem cel mai frumos gard din tot cartierul. Fara indoiala.

Acum, daca vreti o recomandare, daca vreti un gard care sa arate extraordinar : intrati pe site-ul celor de la Konkret Line si aruncati o privire peste informatiile disponibile, peste pozele modelelor de garduri si luati legatura cu ei. Dupa aceasta experienta, recomand cu incredere Konkret Line.