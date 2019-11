(P) Planul Mars pentru generațiile viitoare

Mediul de afaceri are o responsabilitate enormă atunci când vine vorba de sănătatea planetei noastre, de care depinde inclusiv prosperitatea fiecăruia dintre noi.

Astfel, în mod firesc, Mars - unul dintre cei mai mari producători de alimente și hrană pentru animale din lume - a elaborat un plan de sustenabilitate prin care își asumă angajamentul pe termen lung pentru combaterea unor amenințări globale, precum schimbările climatice sau încălcarea drepturilor omului. La nivelul comunităților în care activează, compania atrage atenția asupra necesității adoptării unor noi modele de aprovizionare și se implică în programe de susținere a fermierilor. Strategia de dezvoltare a Mars ține întotdeauna cont nu doar de performanța propriei afaceri, ci și de bunăstarea oamenilor și a planetei.

Sustainable in a Generation, planul lansat de Mars în urmă cu 2 ani, a stabilit obiective ambițioase pentru a avea un un impact pozitiv în comunitățile în care activează. Astfel, susținerea inițiativelor pentru micii fermieri și a egalității de gen, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea pădurilor, dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sustenabile, au devenit un scop în sine pentru companie.

Programul beneficiază de o investiție de 1 miliard de dolari și cuprinde trei piloni importanți de acțiune, fiecare cu etape de implementare și obiective proprii:

• Healthy planet - reducerea impactului asupra mediului înconjurător, ținând cont de recomandările comunității științifice, pentru a asigura sănătatea planetei. Astfel, Mars își dorește ca până în anul 2050 să reducă cu 67% emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul lanțului său valoric.

• Thriving people - îmbunătățirea semnificativă a mediul de muncă pentru un milion de oameni prin creșterea veniturilor, respectarea drepturilor omului și crearea mai multor oportunități pentru femei.

• Nourishing wellbeing – sprijinirea, prin intermediul ştiinţei, inovaţiei şi al marketingului responsabil, a miliarde de oameni și a animalelor lor de companie, pentru a duce o viață mai fericită și mai sănătoasă.

Deși aceste obiective fac parte dintr-o strategie pe termen lung, compania publică anual rapoarte pentru a comunica progresul înregistrat.

De asemenea, o etapă esențială în implementarea planului Sustainable in a Generation a fost identificarea celor mai importante zece materii prime din lanțurile de aprovizionare, de la orez și pește, la mentă și ulei de palmier. A urmat apoi crearea unor programe speciale care să răspundă provocărilor de sustenabilitate. De exemplu, Cocoa for Generations este programul conceput pentru a conduce, până în anul 2025, către un lanț de aprovizionare cu cacao complet sustenabil și cu trasabilitate. Deși la început de drum, acest plan are deja rezultatele remarcabile. Peste 180.000 de fermieri au primit bonificații pentru producția certificată, s-au distribuit peste 3,5 milioane de puieți de arbori de cacao și 74.530 de fermieri au beneficiat de cursuri de bune practici agricole.