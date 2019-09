(P) Pe 1 octombrie încep cursurile SEO la "academia" Jedi fondată de Ovidiu Joița

1 octombrie este, în mod tradițional, data la care începe noul an universitar, iar sute de mii de studenți se pregătesc de cursuri, unii pentru prima oară, alții intrând în anul terminal.

Totuși, ca o coincidență, anul acesta pe 1 octombrie încep și altfel de cursuri, mai exact cursurile SEO susținute de Ovidiu Joița la Jedi SEO School. Vorbim de a treia promoție de "padawani", întrucât primele două au absolvit în luna martie, respectiv iulie 2019.

Jedi SEO School a apărut ca o necesitate stringentă, din cauza lipsei de specialiști în marketing online din România, explică Ovidiu Joița. Acesta are o experiență de peste 15 ani în domeniu, a fondat și conduce iAgency, una dintre cele mai bine cotate agenții de marketing online din țara noastră. Jedi SEO School reprezintă o serie de cursuri SEO care însumează aproximativ 50 de ore, întinzându-se pe parcursul a două luni.

Aceste cursuri SEO au loc în fiecare luni, marți și miercuri, de la orele 18:00 la 20:00, la sediul iAgency din București, situat în apropiere de Piața Unirii. Publicul țintă este reprezentat atât de antreprenori aflați la început de drum, angajați sau studenți în domeniul marketingului online, dar și orice altă persoană care este interesată de un astfel de subiect și își dorește o carieră de viitor in domeniu.

Spre deosebire de alte cursuri SEO din țara noastră, care fie durează prea puțin, fie nu sunt ancorate în realitățile marketingului online din 2019, Jedi SEO School reprezintă pachetul complet. Această școală care își propune să "stăpânească forța Google" tratează subiecte precum optimizarea SEO on page, optimizarea SEO off page, dar și indicatorii de User Experience și valoarea brandului în SEO. Acestea din urmă sunt două dintre criteriile cele mai importante folosite de algoritmii Google în ultimele luni, făcând parte din așa numitul "new SEO".

În plus, în vreme ce alte cursuri SEO reprezintă o înșiruire de noțiuni teoretice, la Jedi SEO School vei avea ocazia să îți și testezi cunoștințele. Mai exact, pe lângă informații despre acest domeniu, "studenții" vor primi și teme pentru acasă, cum ar fi realizarea unui research de cuvinte cheie sau a arhitecturii unui site. "Temele" vor fi verificate personal de către Ovidiu Joița. Pe lângă acesta, vor fi invitate și numeroase nume importante din domeniu, care vor împărtăși din experiența lor.

Pe lângă lipsa acută a specialiștilor din domeniul SEO, în piață se resimte o cerere tot mai mare pentru servicii de Search Engine Optimization. Iar Ovidiu Joița vrea ca, prin intermediul Jedi SEO School, să pregătească o nouă generație de profesioniști. "Vreau o piață în care bătălia să se dea între agențiile de SEO la nivel de creativitate, nu de cunoștințe tehnice. Îmi pare rău să aud că, în piața de SEO, un client rămâne în medie 4 luni la o agenție, în condițiile în care de astfel de servicii e nevoie permanent. Trebuie ca acest lucru să se schimbe, ca brandurile mari din piață să acceseze servicii SEO de calitate", conchide Ovidiu Joița, creierul din spatele acestor cursuri SEO complete.