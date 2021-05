(P) Parcare securizată pentru camioane la CURTICI, dezvoltată de Trade Trans Combi

Parcare securizată pentru camioane la CURTICI, jud. Arad – un proiect transfrontalier dezvoltat de către Trade Trans Combi - cu susținerea Comisiei Europene, în cadrul CEF.

Trade Trans Combi a organizat la data de 10.05.2021 evenimentul de lansare pentru proiectul de parcare securizată pentru camioane.



Prin implementarea acestui proiect, Trade Trans Combi își propune să dezvolte o zonă de parcare sigură și securizată cu 200 de locuri de parcare pentru camioane în Curtici. Zona de parcare va satisface nevoia urgentă de locuri de parcare sigure și foarte sigure în regiune.

Obiectivul este obținerea certificării la nivel de „Gold” în conformitate cu standardul UE de parcare.



Proiectul transfrontalier este susținut de Comisia Europeană în cadrul Facilității pentru Conectarea Europei (CEF) sub titlul Action 2019-EU-TMC-0323-W. Totodată, proiectul este în concordanță cu obiectivele CEF (Connecting Europe Facility) de a crea soluții interconectate pentru transport, în acest caz, furnizându-se soluții de parcare pentru companiile și operatorii de transport în România și Ungaria. Prin dezvoltarea unui total de trei astfel de proiecte în aceste țări, Comisia Europeană, Guvernul României și Guvernul Ungariei întăresc angajamentul luat față de operatorii de transport, de a crea zone de parcare cât mai sigure.



Finalizarea proiectului este estimată în ultimul trimestru al anului 2022. Trade Trans Combi a invitat părțile interesate, autoritățile locale și naționale, industria transporturilor și comunitatea de afaceri să se alăture evenimentului inițial, prezentând planurile și discutând pașii care urmează.

Trade Trans Combi face parte din grupul de firme Trade Trans. Pe lânga piața din România, suntem prezenți și în următoarele țari: Tarile din nordul Adriaticii, Ungaria, Serbia, Austria, Slovacia, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria.

Trade Trans Terminal, parte a grupului Trade Trans deține două depozite, atât in Arad, cât și în Curtici. Depozitul din Curtici deține o suprafața de depozitare exterioară de 25.000 de m2 și interioară de 10.000 de m2. Trade Trans Terminal oferă următoarele servicii: depozitare, gestionare și depozitare marfă, parcare pentru tiruri cu supraveghere video si pază umană, agenție pentru întocmirea documentației necesare logisticii.

Locația este una excelentă, la granița României cu Ungaria, pe transonul Pan- European, Coridorul 7 de cale ferată, toate astea facând din Curtici nu numai una din principalele porți de intrare pe teritoriul României cât și un principal punct feroviar care leagă Europa de Vest de Orientul Mijlociu.

Cealaltă companie a grupului, Trade Trans Imobiliare deține mai multe bunuri imobiliare in Arad, Curtici, Argeș, Brașov, Iași și București. Anul trecut, atât din fonduri proprii cât și cu ajutorul acționarilor am reușit să construim o parcare pentru tiruri pe o parcelă de 2 hectare, cu supraveghere video și cu pază umană. Același lucru îl plănuim și pe terenul de 55 de hectare deținut in Călinești, județul Argeș in apropierea căii ferate, unde dorim să construim al doilea terminal intermodal ca mărime din România.



Pentru mai multe informații ne puteți contacta pe email la următoarele adrese: bseran@tradetrans.com; adon@tradetrans.com sau ne puteți vizita la locația noastră din Curtici, șoș Curtici – Dorobanți FN, județul Arad sau accesând pagina noastră web.