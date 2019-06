(P) Oudh-ul, cea mai pretioasa rasina din lume

Oudh-ul, cunoscut si sub denumirea de Arbore de Agar, Lemnul Vulturului, Gaharu sau Agalocha este rasina produsa de arborele din specia Aquilaria, raspandita in sudul Asiei, in special in India, Laos, Papua Noua Guinee, Indonezia, Malaezia, Thailanda.

Lemnul de Agar este un lemn de esenta tare care creste pe mai multe tipuri de soluri, inclusiv cel nisipos, insa mediul preferat este cel umed, umbros. Copacul are o inaltime cuprinsa intre 7-40 m, frunzele sunt alterne, cu o lungime de 5-10 cm si o latime de 2-5 cm, florile de culoare galben-verzui sunt marunte si grupate in manunchi iar fructele sunt niste capsule lemnoase de aproximativ 3 cm lungime.



Rasina, Oudh-ul este un ulei puternic mirositor pe care arborele il produce pentru a se proteja de un parazit micotic, care produce mucegaiuri in scoarta lemnului si in radacini. In timp, datorita productiei masive a acestui ulei, unele parti ale copacului se intaresc si isi schimba culoarea, de la maroniu deschis pana la negru. Aceste parti sunt cele sectionate de catre recoltatori, urmand ca partile sanatoase sa fie lasate spre infectare si respectiv producere de ulei. Din partile sectionate recoltatorii extrag uleiul care ulterior este de regula folosit in industria parfumurilor. Exista trei metode principale de extractie: hidrodistilarea, distilarea cu aburi si extractia cu CO2, procese care se efectueaza in mai multe etape. Uleiul extras din prima distilare este cel mai puternic si cel mai pretios, produsul obtinut din distilarile ulterioare avand un grad de calitate redus, in functie de numarul de distilari anterioare.



Dupa distilare uleiul este filtrat, supus actiunii soarelui si lasat la maturat. Precum vinul, oudh-ul isi sporeste proprietatile calitative odata cu varsta. De altfel, expertii spun ca cel mai bun ulei, cu un profil odorific complex, este cel extras din arbori de peste 100 de ani si care ulterior distilarii e pastrat inca un numar semnificativ de ani. Uleiul, atat de cunoscut si folosit in parfumerie, in special in parfumuri arabesti, este doar una dintre formele de comercializare ale lemnului de Agar.Rumegusul, pulberea, chipsurile din lemn sau tamaia de Agar sunt alte variante comercializate, evident cu proprietati olfactive mult mai scazute decat cele gasite in ulei insa suficient de puternice pentru a inmiresma incaperile. În medicina chineză tradiţională, oudh-ul este cunoscut ca diamantul plantelor, si semnatura parfumurilor arabesti. Se crede că acesta colectează esenţa universului şi poartă puteri speciale. Calitatea unei bucăţi de oudh este determinată de densitatea răşinii întărite.

În medicina vestică, este folosit în prevenirea cancerului şi la întărirea sistemelor cardiovasculare şi nervoase. Mirosul oudh-ului este dulce, adânc, dar foarte echilibrat, aroma emanată prin ardere fiind considerată liniştitoare şi cu efect de calmare. Confom unei vechi zicale: „Un gram de oudh este la fel de valoros ca si un gram de aur”.



Diamond Oud, este parfumul arabesc in care creatorul surprinde si ne prezinta aroma lemnoasa, stralucitoare a oud-ului maturat, intr-un amestec aromatic.



Diamond Oud, un parfum masculin, care sărbătorește încrederea, irezistibilitatea și eleganța fără sfârșit, printr-o semnătură olfactivă deosebită. Plin de eleganta, rafinament si prestigiu, parfumul aduce un omagiu faimoasei tradiții Orientale din Orientul Mijlociu. Diamond Oud este exemplu de minimalism si fantezie. Evocă armonie, lux, eleganță și echilibru. Creat pentru un bărbat încrezător, sofisticat, parfumul este alegerea perfectă pentru cei care caută un miros unic.

Parfumul Diamond Oud este construit pe fondul contrastului de plante aromatice din notele de varf , cu un usor acord citric de mandarina, boabe de ienupar si frunze de violete, si din notele de mijloc cu arome proapete, condimentate de salvie, ulei de mesteacan si mate, si acordul de baza al lemnului de agar (oud), ambra, si o atingere racoroasa de stanjenel. O combinație îmbelșugată și amăgitoare, lemnoasă, strălucitoare, infuzată cu note erbacee contrare, creând o semnătură de miros diferențiantă, atât de intensă ca și cristalul. O aroma lemnos oceanica. Diamond Oud este un parfum uscat, curat, amar si pe baza de plante, dar intr-un mod foarte rafinat - pastreaza un echilibru perfect - este destul de "parfumat", dar inca naturalist.