(P) Operația cu laser îţi poate reda vederea

Pacienții diagnosticați cu miopie, hipermetropie sau astigmatism pot scăpa de dependența de ochelari de vedere sau de lentilele de contact.

Soluția pentru astfel de probleme oftalmologice este chirurgia refractivă. Astfel de operații sunt sigure și sunt realizate cu ajutorul unor echipamente moderne, cu laser.

Există și o abordare complexă, modernă, o tehnică no touch, adică fără contact, cu instrumente chirurgicale asupra ochiului. Clinica Medoptic oferă un astfel de serviciu, datorită unui echipament unic în țară. Vorbim despre TransPRK și presupune ca ochiul operat să fie atins doar de laser.

Operația care durează puțin și presupune multiple avantaje

Grație modului în care a avansat tehnica chirurgicală, a aparaturii moderne și a serviciilor medicale îmbunătățite, pacienții cu probleme de vedere pot opta pentru operatie cu laser la ochi. O astfel de operație impune o pregătire minuțioasă, ținând cont de starea pacientului. Sunt efectuate masurători, de presiune intraoculară, fund de ochi, topografie corneană și testarea filmului lacrimal. Cei care poartă de regulă lentile ar trebui, ca măsură de pregătire, să renunțe la portul lor cu 2 săptămâni înainte de intervenție.

Sunt puține recomandări și măsuri de avut în vedere preoperator. În ziua operației, pacientul primește medicamentație specifică, pentru relaxare și anestezia topică. Operația în sine durează câteva minute, în funcție și de dioptria ce trebuie corectată. Nu se simte durere, nici disconfort, pacientul se uită la o lumină roșie deasupra ochilor, pe tot parcursul acestei intervenții.

Postoperator există câteva recomandări. Pacientul își poate relua în mare parte ritmul zilnic, se poate întoarce la muncă și nu are restricții drastice. Poate resimți un oarecare disconfort, senzația că are un corp străin în ochi, lăcrimează și are fotofobie, aspecte ce se diminuează în decurs de câteva zile. Ca măsură de protecție pot fi recomandați ochelarii de soare.

Reușita operației se observă în decurs de o lună, iar la distanță de 3 luni de la intervenție, pacientul este complet vindecat.

Cine poate opta pentru operația cu laser pentru corecția dioptriilor

Există câteva excepții pentru cei care ar dori să se opereze. Este contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează, celor care au o progresie a miopiei sau a hipermetropiei, persoanelor cu boli cronice, cardiace.

Medicul specialist vă oferă toate informațiile și indicațiile. Totuși, pentru cei care din frică nu ar dori să aleagă operația cu laser trebuie spus că aparatura medicală performantă face diferența. Echipamentul din cadrul clinicii Medoptic, spre exemplu, susține succesul operației și presupune o intervenție minim invazivă. Desigur, experiența medicilor este la fel de importantă.

Rezultatele uimitoare de după intervenție și faptul că pacientul poate scăpa de dependența față de ochelar fac ca totul să merite. Presupune până la urmă ca ochelarii sau lentilele care vă împiedicau să exersați anumite sporturi sau care vă impuneau anumite limite să fie de domeniul trecutului. Nu puteți da timpul înapoi, încercând să recăpătați sănătatea ochilor, dar puteți redobândi acest lucru datorită operației cu laser.

Notă: aceste informații sunt general valabile. Cei interesați de o astfel de operație trebuie să își programeze un consult la medicul specialist.