(P) Olimpiada corporatiștilor începe la București, pe 23 iunie

Sunt implicati peste 100 de arbitri si oficiali, toate marile arene sportive, de la Sala Steaua la pista AMKART si asteptam 1500 de corporatisti din 60 de firme, majoritatea din Romania, dar si delegatii din Israel, Croatia, Grecia si Marea Britanie.

Competiţiile încep sâmbată 24 iunie dimineaţa cu întrecerile la fotbal, baschet, volei, bowling, biliard, alergare, ciclism, Dragon Boat, karting, şah, tenis de masa, badminton, pescuit sportiv, fotbal-tenis şi tenis de câmp, iar duminică continua cu tir, canotaj, karting, padel, backgamon şi finalele celorlalte sporturi.

Pe terenurile de la Sud Arena, Steaua, Club IDM, Megamall, CSTA Baneasa, pista internationala de crap de la Polcesti 5, pista AMKART şi sala ASE se vor întrece cei mai buni sportivi ai celor 60 de companii înscrise în competiţie pentru a cuceri cele 600 de medalii puse în joc.

Firmele cu cele mai bune rezultate vor fi premiate cu Trofeele Corporate Games, celebrând victoria spiritului de echipă.

Pe scurt, competiţia Corporate Games înseamnă:

• 20 sporturi

• 71 de competiţii (simplu, dublu, masculin, feminin şi grupe de vârstă)

• 60 de firme, companii şi multinaţionale

• 1.500 participanţi

• 105 arbitrii şi voluntari

• 120 de mingi

• 600 medalii

• 28 trofee

În plus faţă de întrecerile sportive, Corporate Games organizează şi Marea Paradă Sâmbată 23 Iunie ora 19.00, pe strada Franceză din centrul vechi , aducând împreună într-un spectacol multicolor şi entuziast, corporatişti de la cele mai renumite firme din România.

Corporate Games Bucharest a ajuns la cea de a XXX-a ediţie, şi își propune să continue cei 49 de ani de istorie ai comunității Worldwide Corporate Sport și să îi antreneze în competiție pe toți pasionații de sport, conduși de fair play și de spiritul de echipă.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul unui week-end , va cuprinde întreceri la 20 sporturi , la care se vor putea înscrie echipe formate din angajații companiilor dar şi prietenii și familiile acestora, conform sloganului nostru : Open to all for the benefit of all !

Pentru spectatori şi fani intrarea este gratuită, iar firmele se mai pot înscrie in competiţie până pe 25 mai 2023.

Corporate Games este o competiţie sportivă care se adresează firmelor mari sau microintreprinderi, organizând întreceri la multe sporturi, pe principiile olimpiadelor.

In fiecare an exista o competiţie de vara, una de toamnă şi una de iarnă, de regulă la Poiana Brasov.

Povestea Corporate Games începe în California, USA, în 1986. Dr. Maureen Johson, din comitetul olimpic Canadian, are ideea de a oferi emoţiile participării la un eveniment sportiv grandiose oamenilor obişnuiţi. De ce sa fie doar sportivii profesionişti cei care să fie pe un podium, cu medalii la gât, ascultând imnul ? Şi de ce să nu organizăm dorinţa corporatiştilor de a face sport ? şi a lansat Corporate Games, înlocuind practic ţările cu firme, pastrând însa festivitaţile şi organizarea strictă de la Jocurile Olimpice.

Primul pas în organizarea lor a fost identificarea unui oraş gazdă. Dintre multiplele posibilitaţi existente, a fost ales San Francisco, al cărui primar , Diane Feinstein, acum senator USA, a susţinut acest concept de la început. San Francisco a fost locul perfect pentru a găzdui ediţia inaugurală Corporate Games în 1988. A fost un succes imens. Concord, un oraş învecinat din California a cerut drepturile de organizare anul următor, 1989.

Hawai a urmat, şi Honolulu a dat startul ediţiei cu numărul trei, atrăgând mii de participanţi din toată lumea, cu festivitaţile de premiere pe plajă.

In spiritul global al Corporate Games, cea de a 4-a ediţie a fost găzduită de Franţa, la Lille. Un spectacol uimitor la festivitatea de deschidere pe Stadionul Stadium de Nord, sub patronajul preşedintelui Francois Miterrand.

Unul dupa celălalt, marile oraşe ale lumii s-au întrecut în a oferi un spectacol din ce în ce mai grandios, Atena, Istanbul, Londra, Geneva, Tokio, Abu Dhabi, Bermuda, Montevideo, Paris, Buenos Aires, Sevilla, Moscova, Zagreb, Leeds, Sydney, Melbourne, Delhi, Lagos şi Capetown sunt doar cateva.

Viziunea noastră

Pe baza expertizei la nivel mondial acumulatã, sã organizãm, promovãm şi conducem întrecereri sportive intr-un mediu corporatist.

Conceptul

Corporate Game este o combinație între sport, business şi turism, reunite intr-un festival al competițiilor între corporatii.

Misiunea noastră

Esența este sã aducem oamenii împreuna prin sport, şi sa incurajăm :

• Moralul

• Spiritul de echipă

• Stilul de viața sportiv

• Relațiile de afaceri

• Integrarea socialã

Corporate Games ofera ocazia oricărui participant, indiferent de abilitațile sale sportive, de a fi parte a unei întreceri grandioase

Sporturile

In 2023 se vor organiza întreceri la 20 discipline sportive:

1. Badminton

2. Basketbal in 5

3. Baschet in 3

4. Biliard bila 9

5. Bowling

6. Catchball

7. Ciclism

8. Canotaj barca de 10

9. Padbol

10. Fotbal in 6

11. Fotbal - tenis

12. Backgamon

13. Karting

14. Pescuit

15. Sah

16. Alergare

17. Tenis de camp

18. Tenis de mas

19. Tir

20. Volei

Programul oferã ocazia unor întreceri atractive, atât pentru sporturile pe echipe cât şi pentru cele individuale.

Corporate Games ofera posibilitatea fiecăruia de a intra in competitie, fiind organizate clasamente pe grupe de varstã, astfel incât fiecare atlet poate rãmine activ mult timp.

Echipele

Nu exista o limitã referitor la numărul de participanți sau de echipe.

Mari corporații multinationale, întreprinderi mici şi mijlocii, ONG-uri, asociaţii, instituţii ale statului – toate pot intra in competiție.

Membrii angajați permanent, ai Consillilor de Administrație, Manageri, Consultanți , Agenți, Clienţi, Furnizori, Familii ale angajaților, Prieteni şi Parteneri de afaceri, toţi pot participa.

Competițiile sportive

Unul din conceptele fundamentale este sistemul dual de punctaj: atleții punctează atât pentru medalii, cât şi pentru clasamentul organizatiei din care fac parte.

Sistemul de punctare

Clasamentul corporațiilor este calculat pe baza primilor 8 clasati in fiecare intrecere. La sporturile pe echipe, acest punctaj se multiplicã cu numarul de participanți.

Diviziile campionatului

Se bazeaza pe numarul de participanți cu care intra fiecare organizație, astfel incãt corporațiile mari intra in competiție între ele, iar firmele mai mic, la fel.

Acest sistem asigură şanse de a cãştiga o divizie fiecărui participant, indiferent de dimensiunea organizației reprezentate.

Trofeele

Firmele primesc trofee, dupa numarul de puncte acumulate de participanți alocat dupa locul ocupat in competitiile pe sporturi:

Trofeul Sport for Life

Se acorda organizației care are cel mai mare numar de participanți, ca o recunoaştere a acestei realizari de cãtre o echipă de management care are o atitudine reponsabila faţă de sport şi sănatatea angajaților.

Trofeul pe medalii

Se ofera corporației ai cãrei membrii cãştiga cel mai mare numar de medalii.

Trofeul pe Divizii

Se acorda organizației care are cel mai mare numar de puncte in fiecare divizie.

Trofeul pe sporturi

Fiecare sport are campionii ei, iar aceast trofeu se acorda firmei care are cele mai bune rezultate la un sport.

Medaliile

Atleții clasati pe locurile 1, 2 şi 3 primesc medalii pentru performanțele sportive, în cadrul unei ceremonii deosebite, cu intonarea imnului Corporate Games.

Locul I primeşte medaliile de la organizatori, iar locurile II şi III sunt premiate de locul I, ca o recunoaştere a ideii că suntem toţi caştigatori de fapt.

Evenimente speciale

Acestea sunt festivitati grandioase, parade ale sportivilor şi petreceri create special pentru a permite organizațiilor şi participanților să se cunoască, să interacționeze şi să se distreze impreună.

Inregistrarea la SuperCentru

Toţi atleții, oficialii, arbitrii, VIP, reprezentații media trebuie sa se inregistreze, acesta fiind primul eveniment care arata statutul lor la Corporate Games. Anul acesta Supercener va fi găzduit de Beraria H din Herastrau, vineri 24 iunie de la 1700 la 2000.

Marea Paradă a atleților

Un mod fantastic de a intra in spiritul Corporate Games, precum şi pentru a crea ocazia de a promova fiecare participant şi corporaţie din concurs, Marea parade va aşteapta Sâmbata 25 iunie de la ora 1830 sa arătaţi forţa echipei voastre. Punct de adunare Strada Franceză , lângă Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti.

Ceremonia de închidere

Cãştigatorii medaliilor din cadrul Corporate Games , precum şi reprezentanți ai organizatiilor care au cucerit Trofeele sunt actorii principali in cadrul ceremoniei de închidere a Corporate Games, care va avea loc Duminică 26 iunie ora 1400 la Beraria H din Herastrău.

Preşedintiii onorifici Corporate Games

De-a lungul anilor, Corporate Games a fost organizat sub patronajul unor remacabili oameni din administrație, sport sau din zona de afaceri.

Aceştia sunt doar citiva dintre cei care au insuflat viața Corporate Games:

Printesa Anna Familia regala din UK

Nelson Mandella Presedinte Africa de Sud

Francois Mitterand Presedinte Franta

Sheik Nathayan Mabarak Ministrul Educatiei şi Cercetarii Quatar

Dr. Mahathir Mohamed Prim Ministru Malaiezia

Juan Antonio Samaranch Comitetul Olimpic International

Sir Alex Ferguson Clubul Manchester United

Eddie Irvine Consiliul Europei

Elisabeta Lipa Ministru al Sportului şi Tineretului

Organizațiile participante

Peste 18.000 de firme mari, medii, mijlocii şi mici au luat parte in Corporate Games de-a lungul anilor, şi continua sa participe an de an la aceste festivaluri ale sportului.

La această ediţie şi-au anunţat deja participarea Accenture, Alstom, Avira, Avon, BAT , Bau Holding,Robert Bosch, BCR, Cegeka, Cetelem, CGS, Coca Cola, Colgate&Palmolive, Cora, Draelxmaier, F64, Genpact, HP, IBM, JTI, Kuehne, Michelin, P&G Bucureşti,P&G Urlati, Parexel, Pirelli , Policolor, Repower , Rio Bucovina, Romstal, Schaeffler, Selgros, Sparkware, Teleperformance, Telus, Titan International şi nu in ultimul rând WNS.

