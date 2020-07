(P) Motivele pentru care MacBook Air poate fi laptopul tău ideal

Dacă ești în căutarea unui laptop de încredere, cu performanțe excelente și pe care te poți baza timp îndelungat, una dintre cele mai bune opțiuni existente pe piață este MacBook Air 2019.

MacBook Air vine cu 8 GB de RAM și 128 GB spațiu de stocare, care sunt corelate cu un procesor Intel Core i5 dual-core de 1,6 GHz. Procesorul pare un pic dezamăgitor pentru preț, în comparație cu ceea ce obții în altă parte.

128 GB spațiu de stocare furnizat poate fi o problemă de utilizare, dacă nu te gândești la asta înainte de a cumpăra un MacBook Air. Așteaptă-te ca 20 GB să meargă direct pentru sistemul de operare și fișierele sale, așa că de fapt vorbim de 100 GB disponibili.

Apple oferă, însă, câteva instrumente pentru a ușura utilizarea spațiului de stocare local în macOS, cu fișiere încărcate direct în iCloud, gata de descărcat atunci când ai nevoie de ele, dar asta funcționează doar cu un abonament de spațiu suplimentar în iCloud. În plus, trebuie să ai mereu acces la Internet atunci când vrei să accesezi fișierele depozitate în cloud.

Ecranul unui MacBook Air este unul dintre cele mai mari avantaje față de alte laptopuri. Vorbim de un ecran Retina de 13 inchi, 2560x1600, care la ultimul model dispune și de True Tone. Este vorba de o tehnologie Apple pentru reglarea culorilor ecranului în funcție de iluminarea ambientală din încăperea în care folosești laptopul MacBook Air.

Așa cum am spus, ecranul este un punct forte, cu rezoluția HD de 16:10 quad oferind tone de detalii cu care să lucrezi, într-un ecran rezonabil luminos și vibrant. Evident că nu are calitățile clasei superioare, MacBook Pro, care este cu aproximativ 25% mai luminos și are o gamă largă de culori P3, dar diferențele nu sunt uriașe.

Deasupra ecranului laptopului MacBook Air se află o cameră web, iar Apple persistă cu hotărâre să includă aici o cameră slabă de 720p. Pe cele două laturi există două porturi Thunderbolt 3, care se dublează ca porturi USB-C. MacBook Air este alimentat și prin ele, așa că totul este conectat, cu excepția căștilor (există încă un port jack de 3,5 mm).

MacBook Air are difuzoare stereo pe ambele părți laterale și acestea sunt surprinzător de bune. Sunetul este imersiv și există suficient bas pentru a-l simți sub degete atunci când le sprijini pe carcasa laptopului. Sistemul de sunet este ideal pentru filme și muzică.

Un alt avantaj mare al laptopului MacBook Air este trackpad-ul. Acesta are dimensiuni generoase și este, la fel ca în cazul tuturor trackpad-urilor Apple, cel mai bun din clasa sa.

Încărcătorul standard este de 30 W, dar poți achiziționa separat unul cu putere mai mare dacă vrei, pentru laptopul tău MacBook Air. Bateria ține oricum timp îndelungat, până la 12 ore, dar acest timp este variabil și depinde de sarcinile la care supui laptopul.

Să nu uităm de alt avantaj uriaș al laptopurilor Apple, indiferent că vorbim de MacBook Air sau MacBook Pro. Ești mult mai ferit de viruși pe Mac, spre deosebire de PC-urile cu Windows. Un Mac nu are nevoie de antivirus pentru a funcționa. De aceea, alegând un MacBook Air sau Pro alegi siguranța datelor tale.

În plus, ai aplicațiile Apple preinstalate: Numbers, Pages, PhotoBooth, inDesign, iMovie etc., potrivite pentru orice utilizator, orice și-ar dori să facă pe laptopul său.

Calitatea execuției și materialele folosite la un MacBook Air sunt de top. Apple sunt printre singurii care produc laptopuri cu șasiu de tip unibody din aluminiu, foarte rezistente la șocuri mecanice și foarte durabile în timp. Display-urile sunt de asemenea foarte calitative, cu luminozitate sporită, culori calibrate și rezoluții de tip Retina.

În plus, atunci când cumperi un Macbook știi că vine cu sistemul de operare preinstalat. Prețul MacOS-ului este inclus în prețul de achiziție iar acest sistem este unul mult mai stabil, fluid și mai fiabil decât orice versiune de Windows 10. Acest sistem de operare primește update-uri frecvente iar ultimele versiuni sunt compatibile chiar și cu variante mai vechi ale dispozitivelor. De exemplu macOS Mojave se poate instala pe majoritatea Macbook-urilor lansate din 2012 până în prezent.