(P) Motive pentru care sa iti promovezi business-ul prin advertoriale

Advertorialele sunt din ce in ce mai utilizate in ziua de azi, de catre toti cei care au un business si doresc sa isi promoveze serviciile pentru atragerea unor clienti noi.

Desi unii sunt inca reticenti la o astfel de metoda, publicarea advertorialelor este, fara indoiala, o metoda excelenta pentru a te face cunoscut. Acestea practic imbina intr-un mod frumos si discret un scop publicitar cu stilul jurnalistic.

Iata care sunt motivele pentru care sa iti promovezi afacerea prin advertoriale.

Care sunt obiectivele advertorialelor

Un specialist care se ocupa de optimizare seo, si implicit de publicare de advertoriale seo, trebuie sa tina cont de obiectivul afacerii tale, de publicul tinta, si sa aleaga publicatia potrivita unde aceste advertoriale vor aparea. Procesul de optimizare seo nu este simplu, si este nevoie de un profesionist pentru a obtine cele mai bune rezultate prin publicarea de advertoriale. Atunci cand acestea sunt publicate, publicul tinta este practic informat in privinta serviciilor sau a produselor pe care compania ta le ofera, si in acelasi timp se formeaza si o imagine puternica si pozitiva a business-ului tau.

Pentru acest lucru trebuie insa ca aceste advertoriale sa fie foarte bine scrise, pentru o optimizare seo perfecta. Un alt obiectiv important este acela ca un advertorial este un suport excelent pentru procesul de vanzare. Pur si simplu, articolele de acest gen au o foarte mare contributie la generarea de prospecti care vor deveni mai tarziu clienti.

Mai mult decat atat, articolele sunt binevenite si atunci cand se pregateste o lansare noua de produs, sau un anumit eveniment important pentru compania respectiva. De cele mai multe ori, acestea sunt o modalitate foarte buna prin care se realizeaza multe campanii promotionale. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, advertorialele trebuie scrise respectand cele trei cerinte principale ale publicului, si anume onestitate, claritate, si atractivitate.

Publicul nu apreciaza laudele excesive, ci isi doreste informatii cat mai simple si concise, care pot fi verificate. Asadar, mesajul transmis trebuie sa fie intotdeauna unul cat mai clar cu putinta.

Motive pentru care sa apelezi la advertoriale

Orice business are nevoie de cele mai bune strategii pentru a fii promovat si pentru a atrage clientii doriti. Prin urmare, advertorialele reprezinta una dintre cele mai eficiente metode de a te face cunoscut pe piata. Ca si client, controlul iti apartine in totalitate atunci cand vine vorba despre ce urmeaza sa apara online. Pur si simplu, tu esti cel care decide care este forma finala a articolului platit, si tot tu hotarasti ce aspecte vrei sa iasa in evidenta.

Aceste advertoriale sunt redactate de content writeri cu experienta, care stiu cum sa utilizeze cuvintele pentru a atrage potentialul client si a-l face sa fie interesat de produsele sau serviciile tale.

Un alt motiv puternic pentru care sa apelezi la aceste articole este acela ca link-urile inserate in text vor contribui semnificativ la procesul de link building al site-ului tau, si astfel iti vei creste sansele de a urca in clasamentul Google.

Pentru ca advertorialele vor ramane permanent acolo unde sunt postate, publicul va avea posibilitatea sa acceseze oricand continutul, iar traficul tau va creste considerabil, ceea ce inseamna ca business-ul tau va fi mult mai vizibil, iar numarul clientilor si a audientei va creste rapid. Cititorii nu se vor simti in nici un fel agasati ca si atunci cand le apare in fata o reclama care incearca sa ii forteze oarecum sa cumpere ceva, ci vor fi extrem de relaxati pentru ca practic decizia de a cumpara de la tine le apartine in totalitate.

Una peste alta, ai parte numai de lucruri bune daca apelezi la advertoriale, si aceasta metoda este cu siguranta una nu doar eficienta ci si rentabila din punct de vedere financiar.