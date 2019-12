(P) MokaTrans, alegerea cea mai sigura pentru a trimite colete Romania – Anglia

Experientele cu firmele de transport ajung sa fie de multe ori unele total neplacute, atat in ceea ce priveste livrarile nationale, cat si cele internationale catre anumite tari in care se afla o comunitate mare de romani.

Iar acest lucru se intampla fie din cauza intarzierilor nejustificate, a preturilor total nerealiste sau a modului deplorabil in care coletele ajung la destinatie.

Pentru a nu te mai lovi de asemenea situatii dezamagitoare, iti recomandam sa faci cunostinta cu compania MokaTrans pentru a livra colete Romania – Anglia. Rapid si in siguranta, coletul tau va fi transportat in Anglia fix asa cum iti doresti!

De ce MokaTrans?

Compania MokaTrans a fost infiintata relativ recent, in anul 2014, insa inca de la inceput a urmarit sa ofere clientilor sai servicii de transport calitative. Scopul deschiderii acestei companii a fost acela de a facilita legatura romanilor ramasi in tara cu rudele plecate in Anglia prin preluarea si livrarea prompta a coletelor.

Calitatea serviciilor este cea mai buna reclama pentru viitorii clienti, iar MokaTrans tine cont de acest aspect cu fiecare transport pe care il face. Pentru a te convinge ca aceasta este firma de transporturi de care ai nevoie, iata pentru inceput care sunt beneficiile punctuale pe care ti le ofera:

1. Timpul este cu siguranta principalul tau inamic in ziua de astazi, astfel incat deplasarea pana la un punct de colectare pentru a lasa coletul ar prezenta poate un efort suplimentar. Si, tocmai pentru a eficientiza tot acest proces, un reprezentant al companiei va veni la adresa specificata de tine pentru a ridica coletul si il va livra direct destinatarului.

2. Acoperire mare, atat la nivel national cat si in Marea Britanie, inclusiv zonele mai putin accesibile.

3. Coletul tau nu are o limita de greutate impusa. Pornind de la 1 kg si chiar pana la ordinul tonelor, poti impacheta cate obiecte doresti.

4. Coletul tau va fi in mare siguranta pe parcursul transportului cu MokaTrans. Insa, in cazul in care se intampla ca un pachet sa fie deteriorat, acesta va fi decontat de catre companie.

5. Pretul reprezinta un criteriu important pentru multe persoane, de aceea firma are o grila de costuri corecta si avantajoasa. Pentru o estimare cat mai precisa a pretului pentru livrarea coletului tau, nu trebuie decat sa completezi formularul de pe https://mokatrans.ro cu informatii privind dimensiunea acestuia: inaltime, latime, lungime si greutate.

Daca ai nelamuriri sau intrebari privind modul in care acest serviciu functioneaza – de la plasarea comenzii, ridicarea de la usa ta si pana la livrarea propriu-zisa, le poti adresa direct reprezentantilor companiei. Telefonic, prin e-mail sau chiar pe pagina de Facebook, acestia iti vor raspunde in cel mai scurt timp.

Livrarea coletelor poate fi realizata intr-un mod civilizat chiar si de catre companiile din Romania, important este insa sa alegi cea mai buna firma cu care sa colaborezi!