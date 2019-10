(P) Mitul implantului dentar si consecintele sale comportamentale

Tehnica a avansat foarte mult si cu toate acestea numarul dintilor care se extrag este din ce in ce mai mare, fapt dovedit de piata in continua crestere a implanturilor dentare.

Este logic faptul ca daca se reusea salvarea dintilor acum 20 ani cu tehnologiile existente in acel moment, s-ar putea face macar acelasi lucru astazi, in conditiile mult superioare din punct de vedere tehnic.

Si totusi, nu se intampla asa, numarul implanturilor creste vertiginos si in mod evident implantul dentar nu s-ar putea insera daca nu se realizeaza anterior extractia dintelui natural pe care pacientul l-a mostenit gratuit.

Intreband multi dintre pacienti am observat acelasi raspuns la majoritatea celor care aveau o situatie dezastruasa: De ce sa ii ingrijesc daca oricum ii scoatem si punem implanturi? Vreau sa ii scoatem pe toti si sa punem toata gura implant !

Bineinteles ca aceasta idee nebuneasca nu exista acum 20 ani si neexistand alternativa implanturilor dentare pacientii faceau tot ce puteau pentru a nu se ajunge la jenantele proteze mobile. Pe langa frica protezei mobile din partea pacientilor exista si reticenta dentistilor de a extrage cu atata usurinta dintii si a se ajunge la o proteza mobila de care tot dentistul ar fi trebuit sa se ingrijeasca, lucru extrem de greu de realizat sau chiar imposibil.

Odata cu disparitia acestei frici legate de proteza mobila atat pacientii cat si dentistii au inceput sa accepte cu o usurinta nefireasca extractia dentara, desi cu totii stiu ca aceasta reprezinta in stomatologie Esecul.

Desi au un teren general mult mai nefavorabil, pacientii cu diabet stiu ca l-i se contraindica inserarea implanturilor dentare si reusesc multumita vointei sa isi pastreze un numar mai mare de dinti naturali comparativ cu pacientii fara boli generale si care accepta foarte usor extractia dentara.

Aceste deraiari comportamentale au aparut odata cu aparitia marketingului exagerat pentru mitului implantului dentar, care desi reprezinta o minune a tehnicii, trebuie folosit doar in scopul pentru care au fost create implanturile - sa refaca un tesut in care nu s-a mai putut evita amputarea.

Implanturile dentare au fost inventate de catre un medic ortoped, pe nume Branemark, si aceste implanturi initial ortopedice au fost create pentru a inlocui o articulatie care nu a mai putut fi salvata desi toate tehnicile antiinflamatorii si regenerative au fost administrate. Astfel, nu se recurge la taierea genunchiului si inlocuirea cu un implant inainte de realizarea infiltratiilor antiinflamatorii si a fizioterapiei.

In stomatologie, din pacate se recurge la amputarea de tesut reprezentata de extractia dentara la primele semne de mobilitate dentara, fara a incerca metoda unica si revolutionara pentru vindecarea parodontozei, desi exista multe tehnologii capabile de reducerea inflamatiei si regenerarea in scopul pastrarii dintelui. In clinica noastra din Bucuresti, rezultatele obtinute prin inchirierea catre pacient timp de 2 luni pentru utilizarea la domiciliu a dispozitivului medical Electronic Stem Generator sunt foarte bune in sensul ca se reuseste pastrarea dintilor naturali chiar daca au mobilitate sau retractie gingivala.

Avantajele pastrarii dintilor naturali pana la varste inaintate il constituie pastrarea unei fizionomii naturale, evitarea mirosului greu al gurii generat de ramanerea alimentelor pe sub lucrarile protetice, la imbinarile dintre implant si coroana.

Tot ce trebuie schimbat in urma citirii acestui articol este atitudinea pacientilor fata de dintii naturali, pe care ii avem nu doar pentru a astepta sa fie extrasi ci pentru a fi pastrati cat mai mult timp. Mitul creeat ca zambetul perfect ar fi realizat prin lucrari ceramice sprijinite pe implanturi dentare nu reprezinta un adevar stiintific ci doar un compromis in cazul in care esecul s-a produs in urma actiunii stomatologilor si dintii au fost extrasi.

Orice pacient are dreptul la o a doua opinie, si desi poate au primit recomandarea de extractie a dintilor ne pot contacta pe StemGenerator.ro si vom face tot posibilul sa ii ajutam sa atinga adevaratul Golden Standard din stomatologie pe care deja il au si este gratuit – Pastrarea dintilor naturali pana la varste inaintate.