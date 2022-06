Marina Zara, Marketing Driver METRO ROMÂNIA: „Suntem in Buau, in METRO Buzau. Am deschis astazi un magazin de 3.600 mp pentru toti profesionistii din Buzau. Ai un magazine la coltul strazii sau, si mai bine, faci parte din franchiza de success LaDoiPasi, sau ai un fast food sau un restaurant? Aici este locul de unde sa te aprovizionezi, la METRO Buzau. 6.300 de produse te asteapta!”

Odată cu deschiderea noului magazin clienții METRO din Buzau beneficiază de un sortiment extins de produse de peste 6.300 de articole, o parcare mult mai mare și livrări rapide direct din magazin.