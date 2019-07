(P) Metode de retentie a angajatilor

De cativa ani, odata cu apogeul deficitului de forta de munca din Romania, companiile cauta solutii si gandesc strategii de motivare si retentie a angajatilor, prin diverse bonusuri, vouchere, zile libere sau chiar cadouri.

Specialistii in Resurse Umane sunt cei care trebuie sa faca treaba dificila – un anunt de angajare, urmat de interviuri multe si obositoare, la finalul carora, gasirea angajatului potrivit nu are efectul scontat.

Astfel, marile companii care isi permit un buget generos pentru a le oferi angajatilor bonusuri si cadouri, s-au gandit si la parteneriate cu diverse magazine online de cadouri corporate?

Scopul? Ei bine, de a-i loializa pe angajati, de a le arata aprecierea pentru munca prestata si de a-i motiva sa ramana in companie. O alta metoda de retentie a angajatilor este si oferirea de cadouri pentru copiii minori, vouchere sau discount-uri la diverse activitati sau in vacanta.

In ceea ce priveste cosurile cadou corporate, aceste sunt perfecte mai ales in apropierea Pastelui sau a Craciunului, dat fiind ca pretul pentru pregatirea meselor imbelsugate de Sarbatoare pot scoate din buzunarele romanilor chiar si cateva mii de lei, in fiecare an.

Nici cei mici nu sunt uitati, companiile oferind mici atentii pentru cei mici, insa incepand de anul acesta, vor fi oferite tichete si carduri cadou, atat pentru angajati, cat si pentru cei mici.

O alta metoda de retentie a angajatilor este data si de tichetele si cardurile cadou pentru ca sunt scutite de la plata impozitelor, dar si a contributiilor sociale, atunci cand nu depasesc 150 de lei per persoana.

Denumite si “employer branding”, acestea fiind oferite de companii in functie de eficienta financiara si logistica. Multe dintre aceste tichete pot fi utilizate pe tot teritoriul Romaniei, in orice magazin, fiind un beneficiu extra-salarial de pana la 30% fata de salariu.

Cosurile cadou pentru angajati de Craciun si de Pasti

Ideea de a le oferi angajatilor astfel de cadouri nu este noua in tara noastra, ci doar readusa in actualitate, atat ca o forma de a-i motiva pe acestia, cat si ca o metoda de retentie.

In preajma Craciunului si a Pastelui, aceste cosuri cadou corporate Giftidea sunt oferite si drept recompensa pentru eforturile si munca sustinuta a angajatilor, iar in functie de bugetul disponibil, companiile pot opta pentru cele cu produse traditionale sau premium.

Si in cazul partenerilor de business cosul cadou corporate este o buna modalitate pentru a-si mentine relatia de colaborare, dar si ca semn de apreciere si multumire pentru demersurile anumitei companii in cresterea cifrei de afaceri a alteia.

Cosurile cadou pentru copii

Companiile care se respecta si isi respecta oamenii, nu uita nici de copiii angajatilor, carora le ofera cosuri cadou pentru copii de Paste, de Craciun sau de Ziua Copilului, cu dulciuri sau jucarii, precum si tichete cadou sau invitatii pentru spectacole la teatru sau film.

In acest caz, si angajatii sunt fericiti – nu mai trebuie sa umble in cautarea cadoului perfect si nici sa scoata o suma importanta de bani din portofel. Dincolo de toate aceste aspecte, cosurile cadou pentru copii sunt o mare bucurie pentru cei mici, dat fiind ca multe companii aleg sa organizeze evenimente tematice (in functie de sarbatoare), prin care li se dau cadourile pentru care au muncit intregul an.