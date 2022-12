(P) Memorial, Primul investitor strategic în domeniul medical din Turcia, achiziționează Spitalul de Oncologie Monza

• Grupul Memorial Healthcare, una dintre cele mai cunoscute retele medicale din Turcia in special pentru tratamentele complexe oncologice si transplant, intra pe piața din Romania achiziționând Spitalul de Oncologie Monza din Enayati Medical City.



• Orașul dr Wargha Enayati a fost gândit ca destinatia medicala a pacienților romani care au nevoie de tratamente si îngrijire de top fara a pleca din tara



• Memorial Healthcare aduce digitalizarea procesului medical si îmbunătățește experienta medicala a pacientului.

La doar un an de la deschidere cu o echipa medicală de renume si infrastructură de ultimă generatie, Spitalul de Oncologie Monza a devenit ofertant pentru sistemul de sănătate turcesc care intra astfel cu o achiziție de succes pe piața din Romania!

Orașul Medical, primul ecosistem medical din Romania, deschis in anul 2021 in nordul Capitalei a făcut o promisiune de a deveni destinația medicala a pacientilor romani care au nevoie de tratamente si îngrijire de top fara a pleca din tara. In spiritul acestei promisiuni, in Enayati Medical City va funcționa unul dintre cele mai renumite si căutate sisteme de sănătate din Turcia, Memorial Healthcare, printr-un parteneriat strategic si de lunga durata. Succesul financiar al Orașului Medical care a pornit cu o investitie inițială de 65 milioane de euro si care previzionează o cifra de afaceri spectaculoasa deja in 2022 de peste 35 milioane de euro a reprezentat unul din elementele atractive pentru intrarea concernului turc in Orașul Medical, crescând valoarea acestuia cu peste 25%.

Dr Wargha Enayati: ”Suntem încântați ca oncologia din Romania va primi o infuzie de calitate remarcabila din partea partenerului Memorial Hospital din Turcia, care a ales sa intre pe piața din Romania in orașul medical Enayati Medical City. Cele mai valoroase asset-uri pe care le va aduce Memorial Healthcare in Orașul Medical este digitalizarea procesului medical care va duce la creșterea calității actului medical atât din perspectiva pacientului cat si a echipei medicale dar, si îmbunătățirea experienței pacientului – patient journey, o zona deficitara in tara noastră. Eu sunt un om al premierelor medicale din sistemul romanesc si mă bucur sa pot marca încă una care va avea cele mai mari beneficii asupra pacientului oncologic roman. Vreau sa mulțumesc partenerilor de la Monza pentru colaborarea din ultimul an si jumătate, pentru ca au crezut in proiectul acesta si au atins performantele financiare si medicale care au dus la premiera de azi”.

Luca Militello: ” La un an de zile de la deschiderea Spitalului de Oncologie Monza, după ce am tratat cu succes peste 40.000 pacienți, am avut o medie de peste 70 intervenții chirurgicale săptămânal, am simțit nevoia de a accepta propunerea Memorial Healthcare de parteneriat strategic pentru a îmbunătăți activitatea spitalului oncologic, ridicând nivelul de expertiza. Pacienții vor primi in continuare calitatea de excepție cu care s-au obișnuit, in paralel cu acces la tehnologii si tratamente noi. Secția de oncologie, Institutul Sânului, Centrul de Neurologie – Neurohope, Centrul de chirurgie urologica, Centrul de ginecologie, DaVinci Center, Centrul de chirurgie oncologica, Centrul de chirurgie toracica si robotica, Centrul de Endometrioza si Academia Endomedicare, precum si centrul de Radiologie si imagistica medicala alături de parteneriatul de pe zona de radioterapie si medicina nucleara cu Neofile dar si cele cu Ares pentru chirurgie intervențională, vor ramane stabile si in plus se vor dezvolta. Beneficiarii principali ai acestui parteneriat sunt echipele medicale si pacientii si sunt convins ca urmatorii ani vor transforma Spitalul de Oncologie din Enayati Medical City intr-un centru de referinta oncologica la care vor veni pacienti din toata Europa”.

Sub sloganul ”Suntem alături de tine pentru sanatatea ta”, Memorial Healthcare intra pe piata din Romania ca unicul propietar al Spitalului de Oncologie din cadrul Enayati Medical City aducand cu el expertiza unei echipe de peste 1200 de medici din 11 spitale. In slujba pacientilor de mai bine de 22 de ani, Memorial Healthcare este primul operator din Turcia cu spitale acreditate JCI precum si prima certificare Platinum LEED. In fiecare an, 3 milioane de pacienti sunt tratati in spitalele Memorial din toata lumea, inclusiv pacientii din Romania care calatoresc in Turcia pentru tratament.

CEO Memorial Healthcare Uğur Genç: ”Am observat dezvoltarea pietii de sanatate din Romania de mult timp si suntem fericiti ca putem contribui la progresul sistemului impreuna cu ceilalti parteneri. Suntem foarte fericiti ca intram pe piata din Romania cu un spital care are o echipa de medici atat de puternica si o infrastructura spitaliceasca de exceptie. Am avut succes in Turcia multumita valorilor noastre puternice: Calitate, Etica, Experienta pacientului si Satisfactia Angajatilor. De aceea avem deja mii de pacienti romani multumiti de serviciile noastre din spitalele din Turcia. Vom ramane fideli acelor valori in noul spital Memorial Healthcare din Bucuresti. Memorial Healthcare vrea sa devină un brand recunoscut la nivel mondial cu spitale in toata lumea si am ales Romania ca prima tara in care investim pentru ca noi credem ca in sistemul medical romanesc. Impreuna cu echipa medicala vom implementa expertiza si valorile noastre astfel incat sa slujim cel mai bine nevoilor pacientilor Sunt foarte fericit si mandru sa anunt aceasta noua investitie si abia astept sa oferim servicii medicale pacientilor la standardele asumate si promitem sa ii consideram pe toti ca membrii propriei familii”.

Memorial Healthcare a fost asistată de o echipă integrată de consultanți și avocati ai PwC România și D&B David și Baias, care a inclus servicii de asistență de tip M&A / lead-advisory, due diligence, asistență juridică și fiscală efectuate pe parcursul întregului proces de tranzacție.

Vânzătorii au fost asistați de Dan Doroftei (consultant de business in sănătate) și de echipele de avocați ai Cumpănașu și Asociații și Brașoveanu, Cernat și Asociații.

05.12.2022

Enayati Medical City este un Oraș Medical cu suflet, primul ecosistem medical din România, bazat pe inovație și empatie. Un complex ce ridică standardele actuale prin integrarea armonioasă a două spitale, un spital de Oncologie si unul de recuperare si ingrijiri paliative - Enayati Hospital, împreună cu un centru rezidențial premium pentru seniori, Enayati Home, si o policlinica cu peste 60 de cabinete – Concierge Medical. Enayati Medical City se bazează pe parteneri medicali de elită pentru a oferi servicii medicale de top. Situati in nordul Bucurestiului pe strada Gh. Ionescu Sisesti nr 8A, orasul medical este fondat de dr Wargha Enayati – fondatorul primei retele medicale private din Romania si al abonamentelor medicale. Telefon 021 9362

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 05-12-2022 15:20



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.