(P) MedLife: Beneficiile abonamentelor medicale pentru sănătatea ta și a celor dragi

În timpul pandemiei, peste jumătate dintre români au amânat vizita la medic.

Criza sanitară de la nivel global are un impact important asupra multor aspecte ale vieții cotidiene, schimbând comportamente și priorități, inclusiv legate de sănătate. Având în vedere contextul epidemiologic din ultimele 20 de luni, MedLife a realizat un sondaj pentru a afla comportamentul românilor în privința mersului la medic în timpul pandemiei și a prevenției în sănătate. Speriați de implicațiile și repercusiunile aduse de pandemie, mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că și-au amânat vizitele la medic în ultimele 12 luni. Iar întrebați care sunt principalele motive pentru care și-au amânat vizitele la medic, frica și lipsa unei urgențe medicale (77%) i-au ținut departe pe români de medic încă de la debutul pandemiei. Rezultatele sondajului mai arată că doar 44% dintre respondenți și-au făcut un set de analize în ultimele 12 luni, aspect care confirmă reticența pe care o au românii în ceea ce privește prevenția, mai ales într-un context epidemiologic acut.

Pentru a facilita accesul românilor la servicii medicale în scop de prevenție, MedLife a lansat abonamentele medicale Respect pentru adulți și Grijă pentru copii. Acestea îți oferă șansa de a beneficia oricând de servicii medicale de bază, dar și de o serie de investigații specifice. În funcție de pachetul ales, anumite servicii pot fi accesate gratuit, în timp ce pentru altele primești reduceri semnificative.

Ce este un abonament medical?





Abonamentul medical reprezintă un pachet de beneficii oferite de către clinicile private, în schimbul unei sume fixe achitate lunar. Prețurile sunt accesibile și variază în funcție de tipurile de servicii și avantaje oferite în fiecare pachet.



În principal, prin intermediul abonamentului medical poți face analize și investigații de bază pentru a preveni diferite afecțiuni medicale. În același timp, beneficiezi de discount-uri sau gratuitate și la o serie de consultații specializate, necesare pentru stabilitrea unui diagnostic complet.

De ce să alegi abonamentul medical RESPECT pentru adulți?





Siguranța ta și a celor dragi ție este cea mai importantă! Abonamentele de sănătate RESPECT îți oferă o echipă medicală caldă și zâmbitoare, cei mai buni specialiști în domeniu și aparatură medicală de ultimă generație, de fiecare dată când ai nevoie.



Totodată, beneficiezi de:

►Un set de anialize gratuit și acces în peste 200 de puncte de recoltare pentru analize medicale din țară.

►Discount la servicii medicale și servicii de imagistică, dar și consultații și controale gratuite la medicină generală și medicină internă.

►În cazul în care ai simptome specifice infecției cu virusul Sars-CoV-2, beneficiezi de reducere la testarea RT-PCR.

►Pentru că sănătatea danturii tale este o prioritate, beneficiezi gratuit de o consultație stomatologică pe an, împreună cu un periaj profesional și un detartraj.

De ce să alegi abonamentul medical GRIJĂ pentru copii?





Grija pentru copilul tău este cea mai importantă din lume. Iar pentru o dezvoltare sănătoasă și armonioasă a celui mic, acesta are nevoie de controale medicale periodice și o supraveghere atentă în fiecare etapă de dezvoltare. Cu abonamentele de sănătate MedLife, câștigi un an cu nopți liniștite și ușoare, pentru că ai alăuturi o echipă medicală atentă și profesionistă, care te ajută să-i oferi protecție copilului de fiecare dată când are nevoie.



Beneficiezi de:



►Sfaturi medicale 24/7 prin linie telefonică, în cazul unei urgențe.

►Pentru că prevenția este cea mai importantă armă a unei dezvoltări sănătoase, abonamentele de sănătate MedLife includ un set de analize de laborator gratuit, consultații și controale la pediatrie cu reduceri de până la 50%, discount-uri la schema obligatorie de vaccinare și până la 50% discount la servicii de imagistică.

►Oferă grijă celui mic și liniște ție, părinte îngrijorat.

Servicii medicale la cele mai înalte standarde

Cu abonamentele MedLife, beneficiezi de asistență medicală oricând ai nevoie și acces la cei mai buni medici, în sute de clinici, hyperclinici și spitale de pe întreg teritoriul țării. În același timp, ai acces în toate punctele de recoltare MedLife din țară.

Este foarte simplu să oferi respect și grijă celor dragi! Iată 5 pași simpli prin care poți achiziționa abonamente individuale MedLife:



1. Intri pe www.medlife.ro/shop/abonamente-individuale sau în aplicația mobilă MedLife.



2. Alegi unul dintre cele 4 tipuri de abonamente RESPECT sau unul dintre cele 3 tipuri de abonamente GRIJĂ.



3. Selectezi modul în care vrei să plătești abonamentul: plată trimestrială, semestrială sau anuală.



4. Urmezi procesul online de completare și semnare a contractului.



5. Plătești online.

În perioada 14-31 decembrie 2021, poți să achiziționezi abonamentele medicale Respect și Grijă cu 50% discount. Arată-le celor dragi cât de mult ții la sănătatea lor și oferă-le acces la toate beneficiile pe care cel mai mare sistem de sănătate privat din România le pune la dispoziția tuturor celor care aleg să îi treacă pragul.