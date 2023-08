(P) McDonald’s obține certificarea angajator de top în România

McDonald’s s-a remarcat recent ca unul dintre angajatorii de top din România. Lanțul de restaurante cu servire rapidă a obținut certificarea Best Place to Work, în luna mai 2023.

Această distincție a fost acordată prin programul global „Best Places to Work”, care a recompensat angajamentul McDonald’s față de calitatea mediului de lucru a celor peste 5.400 de angajați la nivel național.

„Best Place to Work”, o certificare la standarde internaționale

În fiecare an, programul global de certificare „Best Places to Work” colaborează cu organizații din diferite industrii pentru a le ajuta să măsoare și să-și îmbunătățească practicile de resurse umane, oferindu-le acces la instrumente cu ajutorul cărora să realizeze schimbări eficiente și durabile. Evaluarea „Best Place to Work” este un proces complex, care analizează opt factori-cheie, printre care procedurile interne, politicile de resurse umane, implicarea socială, lucrul în echipă și oportunitățile de dezvoltare.

McDonald’s, un angajator apreciat pentru cultura organizațională și mediul de lucru

McDonald’s a obținut un scor general de 90% în cadrul evaluării „Best Place to Work”, un rezultat care confirmă nivelul înalt de angajament din cadrul companiei, în timp ce feedback-ul pozitiv din partea angajaților subliniază poziția de angajator de top pentru McDonald’s.

„Este o reușită care ne arată că mediul de lucru și beneficiile pe care le oferim sunt apreciate de echipă. Credem că oamenii sunt cea mai importantă resursă și știm că succesul nostru depinde de satisfacția lor. De aceea, ne asigurăm că toți angajații simt că sunt încurajați să-și atingă potențialul și că au parte de sprijin, pentru a pune bazele unei cariere de succes”, a declarat Paul Drăgan, Director General McDonald's în România. „Organizăm constant programe de training și dezvoltare profesională, oferim oportunități de avansare accelerată, recompensăm angajații cu reușite deosebite și promovăm din interior, peste 90% dintre managerii noștri începându-și cariera în restaurantele McDonald's”, a adăugat acesta.

Sprijin pentru o carieră de succes

McDonald’s România promovează o cultură organizațională bazată pe valori solide și susține angajații să-și atingă potențialul. Angajații companiei au posibilitatea să se implice în acțiuni de voluntariat și în campanii ce susțin activitatea Fundației pentru Copii Ronald McDonald. Mai mult, compania derulează anual programe de loializare și recompensare a angajaților care au peste 10 ani de activitate în companie și susține angajații studenți, cu rezultate bune la școală și la locul de muncă, prin burse de performanță.

Ușile restaurantelor sunt deschise pentru toți cei care-și doresc să se alăture companiei într-un mediu de lucru sigur și incluziv, unde fiecare persoană este respectată și apreciată. Așadar, dacă ești în căutarea unui angajator care să-ți ofere sprijin în carieră, flexibilitate și acces la programe de training și creștere profesională, te invităm să descoperi oportunitățile de angajare din echipa McDonald’s. Consultă informațiile publicate pe platforma de recrutare a companiei și aplică pentru jobul care ți se potrivește.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 01-08-2023 12:15



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.