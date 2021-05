(P) Libertate.init – cinci pași care te vor scoate din rutină și îți vor oferi libertate de mișcare

Băieții de la Libertate.init au pus bazele unui program de mentorat ideal cei care vor să depășească rutina unui job de birou și își doresc altceva.

Mai exact, pentru programatorii care își doresc libertate la locul de muncă, program flexibil și timp de respiro.

Astfel, programul în cinci pașii a celor de la Libertate.init vine în ajutorul nostru și ne oferă posibilitatea să ne desprindem din vechile obiceiuri, să renunțăm la programul de la 09 la 18 și să pornim în propria noastră aventură. Mai mult decât atât, Cristi și Raul ne oferă resurse infinite, povești super faine bazate pe propria lor experiență și instrumente care sunt super utile, în viața de freelancer.

Recunosc că la început am fost sceptică în ceea ce privește acest program, dar după cum îmi spunea și Raul chiar la început – primul pas este mindset-ul potrivit. După vreo 15 minute în care îmi tot explica despre frici și despre o grămadă de alte probleme care se ivesc la început, doar din cauză că nu știi despre ce e vorba, m-am identificat cu ceea ce îmi povestea, iar apoi am început să prind încredere în ei. Pe scurt, am început să identific ce anume era greșit în felul meu de a gândi, iar apoi cu ajutorul lor am detronat miturile și am început să lucrez la un mindset potrivit și pozitiv.Îmi era frică de faptul că nu o să am clienți sau că nu o câștig suficient încât să mă pot susține, dar atunci Cristi mi-a arătat că piața globală se afla într-o abundență de clienți, adică sunt practic o infinitate de clienți. Ce-i drept, asta m-a liniștit! Asta e frumos când lucrezi 1 la 1 cu mentorii. Ești susținut și ți se oferă resurse pe care singur ar fi fost mai greu să le descoperi.După ce băieții au downloadat mindset-ul potrivit în creierul meu și au fost siguri că funcționează optim, fără niciun alt bug în sistem, mi-au spus că sunt pregătită pentru cel de-al doilea pas și anume pentru a-mi testa skillurile de socializare: – Hey, cum adică? Eu sunt chiar comunicativă și sociabilă, nu am o problemă cu asta, le spuneam eu plină de indignare, iar ei au râs copios. M-au asigurat că nu despre asta era vorba ci despre cum voi interacționa eu cu potențialii clienți. În alte cuvinte, cum mă voi vinde singură și cu încredere.Cristi mi-a spus, foarte direct următoarele cuvinte –

Așa și este, în freelancing ține de mine să-mi găsesc clienții, să îmi negociez prețurile și să-mi dau valoare. Este important să știu cât de mult valorez și să-mi cunosc foarte bine capacitățile. Aici intervine și cel de-al treilea pas și anume dezvoltarea unui mini brand online.



Eu mă gândeam deja că trebuie să stau pe facebook și să creez ad-uri, să fac cine știe ce vrăjitorie în online și m-am cam panicat, dar apoi băieții mi-au explicat în detaliu că nu e nimic de speriat, iar un mini brand este doar valoarea mea personală, CV-ul și experiența pe care o am un domeniu. M-au liniștit și m-au ajutat să înțeleg că experiența pe care o aveam deja era cel mai bun brand de care aveam nevoie. Totul era atât de nou pentru mine, încât îmi era teamă de ceea ce avea să vină, Mai mult decât teamă, cumva simțeam că nu pot, că nu sunt capabilă, dar băieții de la Libertate.init m-au ajutat să înțeleg că teama mea de necunoscut era normală și tot ce aveam de făcut era să nu mă opresc în ea. M-au asigurat că vor fi alături de mine pas cu pas până când teama va dispărea, iar încrederea va fi bine împământată. Așa a și fost, iar pentru asta le sunt super recunoscătoare.



Încet, încet urma să devin un freelancer adevărat, tot ce mai aveam de făcut era să îmi găsesc clienții și apoi să lucrez în legal. Nimic mai simplu, ziceau băieții. Freelancing-ul este despre a găsi persoanele potrivite, adică despre cum să cauți unde sunt acești oameni și unde îi găsești pe internet. No, aici am stat cred că vreo 45 min doar de povești, timp în care eu le explicam că nu știu dacă voi avea vreun client, că eu nu sunt capabilă să stau toată ziua să caut după ei, mă gândeam să mă înscriu pe diverse platforme, dar și acolo nu e chiar roz, fiindcă concurența e mare, proiectele nu sunt nu știu cât de bune, iar timpul alocat se poate să nu fie prea productiv. După ce mi-au ascultat off-urile, m-au linșitit și mi-au explicat exact cum să îmi caut clienții și cum să îi găsesc, fără platforme costisitoare sau nopți pierdute în stres. Sunt atât de bucuroasă că am apelat la ei. Singură nu m-aș fi descurcat. Aveam nevoie de cineva care să mă protejeze cumva, să îmi fie aproape.



Șii pentru că deja aveam mindset-ul corect, știam cum să mă vând, aveam încredere în capacitățile mele și aveam deja și sistemul de a-mi găsi clienții, acum a venit momentul în care deveneam propriul meu șef, nu doar metaforic ci și pe hârtie. Mi se părea că mă învârt într-o tornadă de hârțogăraie, dar atunci cuvintele lui Raul m-au adus cu capul pe umeri – Când vei deveni un freelancer nu vei mai fi un angajat. Vei deveni contractor și va trebui să îți înființezi o firmă și să înțelegi cum funcționează. Te ajutam noi cu asta, nu e așa complicat!



Astea fiind spuse, așa am devenit freelancer cu acte în regulă. Sunt extrem de recunoscătoare pentru programul de mentorat a celor de la Libertate.init. Îl recomand tuturor programatorilor cu experiență care își doresc libertate. Resursele băiețiilor sunt cu adevărat valoroase. Mentorul e persoana care te susține și te educă, e cel care te învață pas cu pas ce să faci pentru a te descurca singur. Libertate.init este mentorul ideal!

Accesează site-ul https://libertateinit.ro pentru mai multe detalii.