(P) Leasing auto second hand - avantaje si dezavantaje

Leasing-ul masinilor uzate este cu siguranta un contract atragator pentru tot mai multi consumatori.

Acest lucru se datoreaza faptului ca un leasing auto second hand permite obtinerea unei masini bune, poate chiar de lux, pentru rate lunare mult mai mici decat daca masina ar fi noua.

Cu toate acestea, obtinerea unei afaceri avantajoase atunci cand vine vorba despre leasing auto second hand nu este facila, ea necesitand cercetari preliminarii foarte atente si chiar avand unele dezavantaje.

Ce dificultati apar in cazul unui leasing auto second hand

Exact ca si in cazul unui leasing pentru un vehicul nou, daca dorim sa facem un leasing pentru un auto second hand trebuie sa luam in considerare doua valori: valoarea initiala de piata si valoarea reziduala estimata pentru masina respectiva. Aceasta evaluare a valorii reziduale pentru o masina rulata este o sarcina foarte dificila, deoarece nu exista o grila de preturi bine stabilite pentru vehiculele uzate.

Ce putem face pentru evaluarea corecta a valorii in cazul unui leasing auto second hand

Ceea ce trebuie sa stiti sa faceti pentru a estima cat mai corect valoarea autovehicolului second hand, chiar daca estimarea va fi cat se poate de grosiera, este sa folositi diverse surse de informare. Aceste surse pot fi: distribuitorul local de masini second hand, firmele online care ofera instrumente pentru evaluarea masinilor.

De asemenea, puteti incerca sa obtineti o estimare a valorii unui auto second hand prin compararea contractului de inchiriere cu contractul de leasing auto second hand, pentru acelasi model de masina.

O alta idee pentru a evalua un autovehicol second hand este sa contactati o firma de amanet, sau o firma care ofera credite cu garantii auto - ele au instrumentele necesare pentru a obtine o valoare de piata cat mai realista a masinii dumneavoastra.

Avantajele unui leasing auto second hand

Achizitionarea in leasing a unui auto second hand poate fi o afacere extrem de profitabila in cazul modelelor de lux. Acest lucru se explica prin faptul ca un model de lux are o depreciere redusa a valorii reziduale, dar si prin faptul ca exista sanse mari de a obtine un adevarat chilipir in cazul masinilor de lux care sunt cele mai valoroase din lista vehiculelor second hand.

Dezavantajele unui leasing auto second hand

Daca utilizati un autoturism pentru care ati contractat un sistem de leasing auto second hand, e bine sa stiti ca veti deveni proprietarul masinii abia la finalizarea contractului. Pana atunci, masina, desi este in posesia dumneavoastra si o puteti utiliza nestingheriti, este pe numele firmei cu care ati intocmit contractul de leasing.

Astfel, daca veti dori vreodata sa accesati un credit cu garantie auto, care impune ca dumneavoastra sa fiti proprietarul masinii, veti constata ca nu indepliniti conditiile necesare.

Acest lucru poate fi un dezavantaj mare, pentru ca aceste credite pot fi foarte avantajoase, oferindu-va posibilitatea sa obtineti rapid sume de pana la 75% din valoarea autovehiculului, iar dupa plata cu succes a primelor rate, puteti chiar sa solicitati majorarea creditului.