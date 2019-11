(P) Laptop second hand grad A o buna alegere

Magazinele de profil cu vanzari laptopuri second hand sunt din ce in ce mai multe. In acest articol va invatam cum sa faceti alegerea potrivita a unui laptop second hand si de ce este intradevar o investitie buna.

In primul rand pentru a nu avea surprise trebuie sa cumparati un laptop second hand de la companie inregistata la Registrul Comertului pentru a beneficia de o factura si o garantie.

Dupa ce ne-am asigurat ca website-ul are datele fiscale postate, verificam cu atentie vechimea acestuia si review-urile clientiilor.

Putini dintre voi stiu ca laptopurile second hand in Nord-Vest sunt impartite pe grade: A, B, C. Evident un “laptop second hand grad A” se prezinta in perfecta stare, sunt cunoscute ca laptopuri refurbished si au garantie in general cuprinsa intre 3-5 ani. Laptopurile second hand Grad B sunt produse care au urme de utilizare moderata si uneori acumulatorii acestia nu mai sunt in conditii bune. Cele din categoria C sunt produse cu uzura excesiva, cu lipsa elemente din carcasa, baterii lipsa sau acumulatori nefunctionali, pete pe ecran, etc.

Laptopurile second hand grad A sunt trecute prin mai multe filtre. Primul si cel mai important este acela de testare. In urma testelor rezultatul trebuie sa fie conform specificatiilor producatorului. In cazul partiilor consumabile cu ar fi acumulatorii acestia se inlocuiesc. Un alt filtru la fel de important ca si cel de functionare este cel de estetica. Acestea trebuie sa arate foarte bine, aici ajung in general laptopuri care au fost folosite foarte putin sau chiar deloc.

Odata cu aceste laptopuri second hand Grad A clientii pot opta pentru “Licenta Microsoft Refurbished” la preturi 5-6 ori mai mici. Aceste licente sunt special ceeate de Microsoft pentru aceste produse si odata cu achizitia acestora garantia produselor porneste de la 3 ani fara costruri suplimentare.

Cel mai mare avantaj il constituie pretul. Pretul echipamentelor scade foarte mult fata de pretul lansarii odata cu trecerea timpului chiar daca aceste produse nu au fost folosite poate nicodata. Ca exemplu un produs poate sa ajunga la cel putin jumatate de pret la unu, doi ani de la lansare.

Calitatea acestor produse este cu mult superioara fata de majoritatea produselor noi vandute pentru Sud-Estul Europei. Aceste produse au fost concepute pentru cele mai mari companii din Nord-Vestul Europei. Acest lucru poate fi usor vizibil prin finisarea si calitatea materialelor de la exterior cat si interior. Calitatea componentelor este una de top, sunt asamblate cele mai bune piese din intreaga lume cu care producatorul colaboreaza de foarte multi ani, pentru ca acestea sa functioneze perfect. In general un laptop business nou porneste de la 900 USD, un pret care nu este deloc accesibil pentru piata din Romania.

Va recomandam cu toata increderea sa incercati aceste produse cu provenienta din Nord-Vestul Europei. Cu siguranta dupa prima achizitie nu veti mai recurge niciodata la un produs nou, decat daca bugetul va perimite sa il cumparati direct din aceste tari mult prea mult dezvoltate fata de tara noastra.