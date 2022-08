(P) Între 25 august și 1 septembrie Craiova devine capitala păpușilor gigant la Festivalul Puppets Occupy Street

Între 25 august și 1 septembrie, artiști independenți din toate colțurile lumii vor invada străzile Craiovei, într-o explozie de creaţie, lumină şi culoare, la cel mai frumos festival din Europa dedicat artei animaţiei - Puppets Occupy Street.

Finanțat de Primăria Craiova și organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri, Festivalul Puppets Occupy Street este renumit pentru parada păpușilor gigant, ce are loc în fiecare an pe străzile Craiovei, pe 25 august și 1 septembrie. Înalte de peste 5 metri și lungi de 13 m, păpușile sunt unicat, spectaculoase și originale și sunt create special pentru fiecare ediție.

Timp de 8 zile, peste 400 de spectacole, ateliere creative, expoziţii, concerte şi multe alte evenimente sunt programate în toate zonele centrale ale Craiovei, în cartiere, dar și în cele mai frumoase parcuri – Parcul Nicolae Romanescu și Grădina Botanică, renumite în toată lumea pentru istoricul lor, ineditul spațiilor și diversitatea florilor.

Tema ediţiei din acest an a festivalului Puppets Occupy Street – Carnivale – este generoasă şi provocatoare, deopotrivă, stimulând creaţia în direcţii nebănuite, fiind în strânsă corelare și cu tematica primei ediții a celui mai mare festival din sudul țării IntenCity, ce va avea loc la Craiova, în zilele de 26, 27 și 28 august. Programat special în aceeași perioadă cu Puppets pentru a reda explozia de trăiri a orașului, IntenCity reunește, pe scena stadionului de fotbal Ion Oblemenco, mari artiști internaționali precum Luis Fonsi, Thomas Anders and the Modern Talking Band, East 17, Ricchi e Poveri, Sandra, Clean Bandit, Nati Natasha, Jason DeRulo, Paul van Dyk, sau Afrojack.

Festivalul Puppets Occupy Street a debutat la Craiova în anul 2014, cu ediția pilot la care au participat 23.000 de spectatori. În următori ani, temele s-au succedat surprinzător, fiind dedicate elementelor vitale: Apă, Foc, Aer și Pământ. Festivalul Puppets Occupy Street a fost distins, în 2019, cu Premiul special pentru teatru de păpuși și marionete acordat de senatul UNITER.

Dată publicare: 18-08-2022



