(P) Inovaţia 5G, adusă de Orange la festivalul Untold

Orange aduce experienţa 5G direct pe scena principală a celui mai mare festival de muzică din România.

Prin intermediul mai multor transmisiuni live realizate în realitate virtuală, cu ajutorul 5G, experienţa de festival este adusă mai aproape de pasionaţii de tehnologie. Folosind ochelari VR, iubitorii de muzică stau virtual faţă în faţă cu artiştii preferaţi, ce performează pe scena principală.



Experiența este completată de transmisiunea live in format 4K a concertelor de pe scena principală, ce poate fi urmărită pe cele două ecrane de 14 metri din zona Orange. Totul, prin intermediul reţelei Orange 5G.



Vanina Ungureanu, Head of New Business, Orange Romania: ”5G este un salt tehnologic important și înseamnă mai mult decât viteze mari de internet. Vorbim de o tehnologie care ne va ajuta să comunicăm mai rapid și să ne îmbunătățim viața de zi cu zi folosind soluții digitale. Credem că inovația și tehnologia aduc beneficii atunci când răspund nevoii utilizatorilor, de aceea, întotdeauna ne concentrăm pe experiența clientului.”



Până duminică, 4 august, toţi cei prezenţi în cadrul festivalului Untold sunt invitaţi în zona Orange să descopere o experienţă multi-senzorială și să testeze chiar ei tehnologia 5G.