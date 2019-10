(P) Inchirieri auto sigur si rapid

Serviciile de inchirieri auto sunt importante pentru ca permit accesul la un mijloc de deplasare confortabil la orice ora si in orice loc dorit.

Inchirierea unei masini se poate face tinand cont de nevoile fiecaruia. Astfel ca exista mai multe categorii de preturi si clase de masini disponibile.

Pentru a afla mai multe recomandari cu privire la piata de inchirieri auto am stat de vorba cu Ciprian Vladescu, Partener in cadrul firmei romanesti ce se ocupa cu masini de inchiriat, AMS Rent a Car, companie ce ofera o gama variata de marci si modele de masini la preturi competitive, ajutand clientii sa faca cele mai bune alegeri in ceea ce priveste nevoia lor din acel moment. Iata un interviu care poate sa va raspunda la intrebarile importante legate de inchirierea masinilor :

I: Ce servicii ofera AMS Rent a Car?



CV: Oferim servicii de inchirieri auto pe termen scurt (Rent a Car) si servicii de inchirieri auto pe termen lung (Leasing Operational)

I: Care este aria de acoperire a firmei de inchirieri auto AMS Rent a Car?



CV: AMS Rent a Car are birouri proprii in Bucuresti si Cluj. Desi proportia este mare in aceste orase si in zonele limitrofe acestora, remarcam de la an la an, faptul ca avem clienti la nivelul intregii tari.

De asemenea pentru serviciul de inchirieri auto pe termen lung (Leasing Operational) masinile ajung in toate colturile tarii, urmand nevoia clientului. Chiar daca masinile sunt in locatii unde nu avem punct de lucru, acest lucru nu ne impiedica sa oferim servicii de calitate chiar si de la distanta.

I: Ce fel de masini se pot inchiria pe termen scurt? Dar pe termen lung?



CV: Clientii pot sa aleaga din mai multe clase si tipuri de masini. Exista variantele de clasa mica, economy, clasa medie, sedan, SUV sau microbuz de 8+1 locuri. In fiecare categorie sunt mai multe marci si modele de masini. Un exemplu poate sa fie clasa mica unde clientii pot alege intre Skoda Fabia, Ford Fiesta sau Opel Corsa.

Cu privire la inchirierile pe temen lung, masinile fiind noi, clientul poate alege orice model sau marca de masina comercializata pe piata din Romania de catre dealerii autorizati.

I: Ce preturi au masinile inchiriate?



CV: Pana la finalul anului avem 2 oferte speciale cu pretul de 20 Euro/zi TVA inclus pentru clasa mica sau economy (Skoda Fabia, Dacia Logan) si 30 Euro/zi TVA inclus pentru clasa compacta (Toyota Corolla, Skoda Rapid). Aceasta oferta este valabila pana pe 31 decembrie 2019 si se supune unor termeni si conditii speciale(perioada minima 4 zile, 200 km inclusi pe zi, etc).

I: Cand inchiriez o masina, in general, la ce trebuie sa fiu atent ?



CV: Cred ca reputatia furnizorului este un criteriu foarte important, iar acum cu social media este destul de usor de verificat. Review-urile de pe platformele Sociale sau Google sunt surse foarte bune de informatii.

Tipul masinilor si vechimea acestora este foarte importanta, intrucat o masina noua iti garanteaza siguranta si confort. Cand inchiriezi o masina, intreaba un lucru esential si anume: ce varsta au masinile din flota. Cere un model de contract sa-l poti citi inainte de a achita ceva. Din contract o sa aflii multe informatii, si anume cat este garantia si in ce cazuri se opreste; cat costa asigurarea suplimentara si ce include; daca masina se livreaza cu plinul facut si care sunt taxele daca o returnezi nealimentata, etc.

La primirea masinii trebuie sa verifice actele acesteia, starea masinii din punct de vedere functional dar si ca aspect. Cere sa se specifice in procesul verbal orice ce crezi in neregula sau orice observatie ai asupra masinii respective..

I: Cum se poate alege masina ce urmeaza sa fie inchiriata?



CV: In functie de nevoia clientului, daca calatoresti singur, in oras, de obicei solicitarile sunt spre clasa mica, motivele fiind lesne de inteles (te strcori usor, parchezi usor, cost mic). In cazul in care mergi cu familia in vacanta 1-2 saptamani, clientii se indreapta spre clasa medie sau chiar SUV pentru spatiu si confort. Sunt si clienti care, desi sunt singuri si au nevoie doar de deplasari in oras, solicita masini premium fiind in calatorii de afaceri unde eticheta este importanta.

I: Cand preiau masina, sunt cu reprezentantul firmei de inchirieri, ce sa verific la masina?

CV: in primul rand documentele (talon, rca, rovinieta) si accesoriile masinii (roata de rezerva, cric, cheie, trusa medicala, stingator, triunghiuri reflectorizante) apoi la starea masinii, recomandam sa se uite cu atentie la 4 elemente: praguri, roti (capace/jante zgariate, galme anvelope), tapiteria sa nu fie arsa cu tigara si parbrizul sa nu fie ciobit (parbrizul se verifica cel mai bine vizulizand din interior spre exterior. Este foarte important timpul alocat pentru vizualizarea masinii, motiv pentru care indrumam ca agentul impreuna cu clientul sa se uite la masina de 2 de ori si orice dauna/zgarietura sa o treaca in Procesul verbal. Tehnologia ne ajuta si in astefel de situatii, asadar, nu va sfiiti sa faceti poze la daunele depistate la livrare, atfel puteti evita anumite neplaceri la returnare.

I: Ce ofera in mod special AMS Rent a Car?



CV: Scopul nostru este sa oferim o experienta civilizata utilizatorilor! Masinile sunt de buna calitate, au sub 3 ani vechime sau maxim 80 000 Km la bord. Tinem cont de toate aceste criterii pentru a oferi siguranta si calitate clientilor. Masinile sunt foarte bine ingrijite, si verificate atent din punct de vedere tehnic. Pentru noi, nevoile clientilor sunt provocari ce ne perfectioneaza continuu.

