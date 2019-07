(P) Incaltaminte de protectie – Siguranta inainte de toate

Incaltamintea speciala de protectie este conceputa pentru a proteja picioarele muncitorilor de efectele adverse si posibilele leziuni in timpul lucrului.

De obicei, daca obligatiile de serviciu ale unui angajat sunt intr-o anumita masura, legate de riscul de deteriorare a picioarelor, atunci bocancii de protectie reprezinta un element necesar pentru echipamentul de lucru.

Gama de bocanci de protectie pentru lucru protejeaza picioarele de un numar mare de factori adversi: efectele termice, impactul negativ al mediilor corozive, taieturi si patrunderea obiectelor straine.

Daca este necesar, bocancii de protectie pot fi echipati cu un brant anti-perforare (metal sau Kevlar) si o talpa durabila pentru protectia impotriva impactului (cu compozit modern sau metal), fara a afecta aspectul.

Incaltaminte de protectie pentru diferite medii de lucru

Exista multe tipuri de incaltaminte de protectie speciala pe piata moderna: pentru muncitorii de pe santierele de constructii, pentru personalul din domeniul energiei electrice, incaltaminte pentru personal medical si angajati ai intreprinderilor alimentare si chimice etc.

Cele mai cunoscute tipuri de incaltaminte de protectie sunt cizme de lucru, pantofi de protectie, ghete de protectie si bocanci de protectie. Ghetele, cizmele si bocancii de protectie au talpi durabile, non-alunecare, turnate, care protejeaza muncitorii in caz de pericol si alunecare si sunt foarte cautati de multe companii.

Incaltaminte de protectie - proprietati

Bocancii de protectie ar trebui sa aiba o gama larga de proprietati de protectie, cum ar fi: protectia impotriva solicitarilor mecanice (taieturi, socuri, vibratii), protectie impotriva alunecarii, protectia impotriva temperaturilor ridicate sau scazute, protectie impotriva incarcaturilor statice, protectia impotriva factorilor biologici, protectia impotriva poluarii industriale generale, protectie impotriva curentului electric, protectia impotriva iritantilor chimici. Toti factorii de mai sus reprezinta punctul de referinta pentru bocancii de protectie, speciali, care ar trebui sa protejeze in primul rand piciorul muncitorului in mediile de productie grele sau periculoase si sa-i faciliteze activitatea.

Incaltaminte de protectie – elemente de siguranta obligatorii

La fabricarea incaltamintei de protectie se tine cont de un set de reguli obligatorii, pentru a asigura cerintele de siguranta. Elementele principale de siguranta ale gamei de bocanci de protectie sau a ghetelor de protectie sunt urmatoarele:

Sa detina talpi antiderapante. Gama de incaltaminte de protectie trebuie sa asigure o sustinere maxima la sol si, astfel, sa evite posibile alunecari pe teren . Acest lucru este deosebit de important daca conditiile de teren in care muncitorul se deplaseaza sunt periculoase, neregulate sau alunecoase. De asemenea, exista incaltaminte de siguranta cu caracteristici izolatoare pentru a proteja lucratorul de riscurile electrice si chimice.

Rezistenta la apa. Cand se lucreaza atat in exterior cat si in interior, este foarte posibil ca la un moment dat incaltamintea sa intre in contact cu apa. Prin urmare, o alta caracteristica esentiala a incaltamintei de protectie, este aceea de a fi rezistenti la apa. Acest lucru trebuie luat in considerare atunci cand alegi bocanci de protectie, deoarece nu toata incaltamintea de protectie ofera acelasi grad de impermeabilitate.

Flexibilitate. Incaltamintea de protectie buna trebuie sa permita toate miscarile piciorului. Pe de o parte, sprijinul piciorului este esential pentru a evita caderea. Prin urmare, idealul este de a obtine incaltaminte de protectie care sa permita libertatea de miscare si, in acelasi timp, sa se adapteze bine pe glezna piciorului.