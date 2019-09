(P) IKEA Night Club Festival: până pe 22 septembrie, in magazinele din Baneasa și Pallady, primul festival dedicat somnului

Media globală pentru orele de somn a scăzut de la 8 la puțin peste 6 în ultimii 50 de ani.

Dormim tot mai putin și credem că facem acest compromis pentru a obtine mai mult succes pe plan profesional, insa nu ne dam seama cat de mult ne afecteaza sanatatea si starea de bine de peste zi.

Reporter: "De ce o serie de activitati dedicate somnului?"

Reprezentant IKEA: "La IKEA credem in puterea somnului, pentru că fără un program de somn sănătos, nu am reuși sa avem aceeași vitalitate și inspiratie cu care ne-am obișnuit clienții, dar și pentru a păstra o balanță sanatoasa intre cele două planuri, personal și profesional. Asa ca am decis sa deschidem singurul club de noapte din lume care sarbatoreste somnul".

Reporter: "De ce un club?"

Reprezentant IKEA: "Pentru ca vrem sa celebram somnul intr-un mod vesel si la fel de activ precum activitatea din timpul noptii. Desi nu ne dam seama, cand dormim nu suntem inactivi, corpul si mintea se refac, dau un fel de petrecere pe intuneric. In plus, somnul chiar merita sarbatorit!

Reporter: "Care este programul clubului?"

Reprezentant IKEA: "Am dat startul cu o petrecere in pijamale care a avut loc ieri seara si vom incheia festivalul pe 22 septembrie, cand vizitatorii vor putea petrece noaptea in magazine. Iar in fiecare zi, lucratoare si in weekend, vom avea o multime de activitati care prezinta intr-un mod interactiv solutii practice pentru un somn mai bun. Vom vorbi despre cei 5 factori ai unui somn de calitate: confort, lumină, aer, sunet și temperatură.

Până pe 22 septembrie, puteti participa la evenimentele pentru adulti: tururi ghidate, workshop-uri, concursuri cu premii, dar si la workshop-urile pentru copii precum Atelierul de Vise, Ursuleţul Doarme, Povestea de Noapte-Bună sau Prinzatorul de Vise. Evenimentele se desfasoara in ambele magazine IKEA din Bucuresti, din Baneasa si Pallady.