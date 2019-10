(P) Idei inspirate de cadouri pentru partenerul tău

Fie că este vorba de Ziua Îndrăgostiților, Crăciun, fie că e vorba de ziua de naștere, cadourile pentru persoana iubită sunt un lucru normal.

Însă, cu trecerea timpului, mulți dintre noi au tendința de a intra într-o stare de rutină când aleg daruri pentru soț, iubit, soție ori iubită.

Dacă intenționezi să-i cumperi partenerului tău același model de pulover ca acela pe care i l-ai dăruit anul trecut, doar că de data aceasta într-o altă nuanță, ar trebui să te mai gândești. În plus, dacă ești în pană de idei, sugestiile de mai jos sigur îți vor fi de ajutor:

O jachetă

Pentru că temperaturile scad simțitor, o idee inspirată de cadou pentru iubitul tău este o jachetă. Surprinde-l cu una din puf, ideală pentru serile răcoroase. Umplutura din puf sintetic garantează protecția termică, iar impregnarea hidrofobă împiedică absorbția umezelii din exterior.

Dacă nu știi ce să achiziționezi, optează pentru gecile sport 4F pentru bărbați. Acestea sunt produse realizate din materiale rezistente, iar design-ul lor este unul modern. Așadar, o astfel de jachetă îi va completa look-ul partenerului tău și îl va face să arate impecabil.

Un ceas de mână

Chiar dacă iubitul tău are deja un ceas de mână, cu siguranță nu se va supăra dacă îi faci cadou un altul, mai ales dacă acesta are un design inedit. Ceasurile sunt acele accesorii clasice pe care bărbații le vor aprecia întotdeauna. Ține cont că un astfel de accesoriu se alege în funcție de activități și de stilul vestimentar al celui care îl va purta. Astfel, dacă partenerul tău are un ceas elegant, nu ezita să îi faci cadou unul sport sau un smartwatch.

Un parfum

Este imposibil să dai greș cu un parfum, mai ales dacă te orientezi la un miros ce crezi că i s-ar potrivi de minune partenerului tău. Bărbații au tendința de a cumpăra același parfum, până ajung să se plictisească de el. De aceea, îți sugerăm fie să alegi varianta sigură de a-i face cadou parfumul preferat, fie să îți asumi misiunea de a-i schimba gama de parfumuri, cumpărându-i o esență diferită. Cu siguranță iubitul tău se va bucura că te-ai gândit la el și ți-ai dat interesul să-i alegi un parfum atragător.

O geantă sau un rucsac

În funcție de stilul său vestimentar, surprinde-l pe prietenul tău cu un rucsac de calitate ori cu o geantă la modă. De exemplu, dacă iubitul tău preferă activitățile în aer liber, este pasionat de munte și iubește excursiile prin pădure, îi poți face cadou un rucsac impermeabil, accesorizat cu diferite fermoare. În schimb, dacă partenerul tău este un bărbat elegant, care își alege ținutele cu multă migală, îi poți dărui o geantă din piele, de tip servietă. Aceasta este perfectă pentru depozitarea laptopului sau actelor necesare la job.

O vacanță

Dacă vrei să-ți surprinzi partenerul, fă-i cadou o vacanță într-un loc pe care acesta își dorește să-l viziteze. Fie că alegi o excursie la mare, fie că optezi pentru una la munte, această vacanță este perfectă pentru a petrece câteva zile împreună și pentru ca voi doi să vă bucurați de puțină relaxare, departe de aglomerația citadină.

Boxe portabile

Se știe că bărbații sunt pasionați de tehnologie, așa că un sistem audio performant poate fi cadoul perfect pentru iubitul tău. De asemenea, boxele portabile cu bluetooth sunt o alta idee grozavă, mai ales dacă alegi unele calitative.

Optează pentru boxele care au led-uri incorporate, pentru că sunt perfecte pentru o atmosferă relaxantă. Un astfel de cadou vă poate bucura pe amândoi, mai ales pentru că puteți petrece serile ascultând muzică împreună.

Dacă ai de gând să-ți surprinzi iubitul cu un cadou minunat, nu uita că este important ca obiectul pe care îl oferi să fie practic și atractiv. Indiferent că alegi să-i faci cadou o jachetă călduroasă, boxe portabile ori poate un parfum, cu siguranță iubitul tău va fi încântat, pentru că darul este din partea ta.