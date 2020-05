(P) Idei de cadouri pentru barbati in sezonul primavara-vara 2020

A alege un cadou pentru o femeie este complicat, insa si invers este valabil. Barbatii au gusturi la fel de diferite si complexe precum femeile.

Adesea, gusturile lor se invart in jurul hobby-urilor si asta poate sa complice putin lucrurile, mai ales daca nu cunoasteti acest aspect. Mai mult, acestia se ataseaza foarte mult de anumite articole, asa ca pot sa nu accepte usor o schimbare cand vine vorba de un ceas, un portofel sau o curea. Sunt obiecte care trebuie achizitionate doar cand stiti sigur ca barbatul respectiv are nevoie de asa ceva.

Si totusi, a alege cadouri barbati nu este o misiune imposibila, iar cu sfaturile potrivite, lucrurile vor merge ca pe roate. Indiferent ca vorbim despre iubit, prieten, fiu, nepot, tata, bunic sau sot, exista cadouri pentru barbati, pentru orice preferinta si ocazie. Indiferent daca barbatul respectiv este un iubitor al aventurii, un intelectual, un gamer, un pasionat de sport sau o combinatie ciudata intre toate cele de mai sus, puteti gasi cadoul potrivit pe un site de cadouri dedicate. Magazinele online ofera cadouri pentru barbati diferite de produsele clasice, la preturi rezonabile.

Fie ca aveti in minte sa ii cumparati ceva functional sau ceva amuzant, magazinul are diverse optiuni pentru cadoul dorit de un barbat. Si anul acesta, gama diversificata de cadouri barbati vine in ajutorul tuturor celor care doresc sa faca o surpriza acelui barbat special din viata lor. Mai mult, pentru ca suntem intr-o situatie speciala, cand trebuie sa pastram distantarea sociala cat se poate de mult, magazine precum OnioGift.ro vin in sprijinul clientilor cu un serviciu online transparent si usor de folosit. Astfel, clientii sunt in deplina siguranta si pot face cadouri celor dragi de oriunde, oricand.

De exemplu OnioGift.ro ofera posibilitatea transmiterii unui cadou catre persoanele dragi in deplina siguranta, rapid si fara interventia cumparatorului in acest proces. Daca doriti mai mult decat trimiterea unui pachet prin curier, si anume pastrarea traditiei oferii unui cadou, trebuie sa stiti ca puteti beneficia de impachetare personalizata pentru fiecare cadou, puteti adauga mesaje de felicitare si livrarea se va face, cat mai repede, direct catre sarbatorit prin curier.

De exemplu, pentru livrarile din Bucuresti, aveti un serviciu optional de livrare in 3 ore. Este o posibilitate minunata, mai ales daca nu ati avut timp sa alegeti un cadou cu ceva timp inainte si sunteti pe ultima suta de metri. Si, daca veti efectua plata cu cardul bancar, transportul este gratuit si protectia este si mai mare.

Revenind la ce cadouri pentru barbati puteti achizitiona, va putem oferi cateva recomandari pentru primavara-vara anului 2020. Sunt cadouri pe care, cu siguranta, domnii le vor gasi atat utile, cat si deosebite. Cu o gama diversificata oferita de OnioGift.ro, este dificil de facut o selectie, insa va putem oferi cateva sugestii:

1.Frapiera cu difuzor integrat. Orice petrecere are nevoie de doua elemente esentiale; muzica buna si bauturi pe masura. Aceasta frapiera cu difuzor integrat este solutia perfecta pentru o petrecere reusita sau chiar pentru o intalnire in doi. Frapiera este realizata din polipropilena, are un difuzor incorporat, dispune de iluminare LED in 7 culori, 5 moduri de iluminare in ritmul muzicii. Frapiera este rezistenta la apa.

2.Swinging sticks. Ii plac filmele cu supereroi? Atunci sigur stie despre jucaria lui Pepper Pott din filmul Iron Man. Betele din care este compusa aceasta jucarie se invart, curg, aluneca intr-o miscare perpetua si par sa sfideze gravitatia. Ele creeaza un efect relaxant, perfect pentru workaholics. Bratele din aluminiu par sa se roteasca in contradictie cu legile fizicii, schimband directiile si viteza fara niciun motiv aparent. Jucaria necesita 4 baterii AA (neincluse) care vor alimenta produsul pana la 3 luni de utilizare continua.

3.Decantor de vin. Vinul poate fi o bautura rafinata, mai ales daca are alaturi si unele instrumente speciale precum un astfel de decantor. Decantorul maximizeaza aroma si proprietatile vinului pentru ca acesta sa fie servit in conditii optime. Este un instrument excelent pentru aerarea si oxigenarea vinului, eliminand orice reziduuri de drojdie sau pluta, favorizand aroma unui vin de calitate.

4.Suport sticle vin Motocicleta. Nu este doar un obiect util, ci si unul decorativ, potrivit pentru barbatul rebel si rafinat in acelasi timp. Suportul este fabricat din metal si este realizat manual.

5.Glob pamantesc in levitatie. Este un cadou care il va face sa spuna “wow”. Levitatia magnetica prezinta globul pamantesc intr-o maniera tridimensionala deasupra suportului in forma de nava spatiala. Globul utilizeaza tehnologii compacte magnetice care fac posibila levitatia si rotirea in jurul axei sale. Este ideal pentru pasionatii de tehnologie si nu numai. De asemenea, poate fi perfect chiar si pentru un copil.

Acestea sunt doar cateva din minunatele cadouri pentru barbati pe care OnioGift.ro le pune la dispozitie. Pentru ca suntem intr-o situatie nemaiintalnita, alegeti sa faceti o supriza de proportii unui barbat drag si oferiti-i un dar minunat, direct la usa casei. Va garantam ca va fi mai mult decat surprins!