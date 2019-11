(P) Idei de cadouri care iti vor impresiona angajatii si partenerii

Se apropie Sarbatorile de Iarna cu pasi repezi si reprezentantii marilor companii incearca sa isi surprinda placut angajatii si partenerii de afaceri. Ce cadou poate fi mai potrivit?

In mod cert, acestia se vor arata multumiti daca vor primi produse personalizate in dar. In functie de bugetul fiecarei companii in parte, de preferintele reprezentantilor si administratorilor acestora, se va lua o hotarare unanima in consiliu pentru a face o bucurie celor mai fideli parteneri de afaceri, celor mai importanti clienti si celor mai buni angajati.

Produsele personalizate reprezinta o varianta ideala de cadou de sarbatori, in primul rand pentru ca nu sunt foarte scumpe, in al doilea rand pentru ca pun compania intr-o lumina buna si nu in ultimul rand, pentru ca au si un scop ascuns de promovare a serviciilor companiei.

Principalele motive pentru a face cadouri angajatilor si partenerilor de afaceri

In primul rand, trebuie expuse motivele pentru care orice companie trebuie sa se ocupe de cadouri pentru angajati si parteneri de afaceri, fie ele personalizate sau nu. In primul rand, cadourile pentru angajati sunt menite sa ii stimuleze pe acestia sa isi indeplineasca in continuare sarcinile de munca cu daruire si seriozitate. Numai un angajat stimulat asa cum se cuvine se poate declara multumit si fericit, iar angajatii fericiti sunt cei care aduc cel mai mult profit companiilor.

In ceea ce priveste cadourile facute partenerilor de afaceri, acestea exprima respectul companiei pentru loialitatea partenerilor si posibilitatea unei colaborari si pe viitor. Un cadou personalizat bine ales poate impresiona atat de mult partenerii de afaceri, incat sa ia decizia prelungirii contractului pe o perioada mai lunga.

Cadourile personalizate – o metoda “ascunsa” de a face reclama companiei

A oferi un cadou personalizat angajatilor sau partenerilor de afaceri nu reprezinta numai un simbol de multumire, ci si un mod de a prezenta intregii lumi compania. Cum reusesc produsele personalizate sa aduca firmele in atentia publicului larg? Simplu! De exemplu, angajatii primesc sacose personalizate din panza pe care le poarta cu ei in geanta sau in rucsac si le scot ori de cate ori merg la cumparaturi.

O data folosite, sacosele personalizate atrag atentia cumparatorilor care stau la rand si care chiar isi pot nota numele companiei pe telefon sau isi pot nota numarul de telefon, daca este specificat pe sacosa, in agenda. In plus, printr-o simpla cautare pe Internet, vor gasi compania, serviciile sau produsele acesteia. De asemenea, in sacosele personalizate se pot pune cadouri care sa duca cu gandul la activitatea companiei.

Angajatii norocosi care primesc agende personalizate vor avea ocazia ca de fiecare data cand le scot pentru a nota un anumit lucru, o idee, sa taie un obiect de pe lista de cumparaturi sau sa verifice ora la care trebuie sa ajunga intr-o anumita locatie si, bineinteles, sa faca in acelasi timp reclama pozitiva companiei pentru care lucreaza.

In concluzie, orice produs personalizat cu scopul de a fi oferit poate sa aduca plus valoare firmei care decide sa faca astfel de cadouri.