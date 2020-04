(P) Hepiflor, probioticul cu un numar mare de bacterii benefice pentru echilibrarea florei intestinale

Ştiaţi că pe parcursul vieţii flora noastră intestinală se modifică în funcţie de numeroşi factori?

Stresul, stilul de viaţă, dieta, igiena şi mai ales tratamentele cu antibiotice pot afecta flora intestinală pe termen lung.

De ce probioticul Hepiflor pentru echilibrarea florei intestinale?



• Conţine 3 tulpini de probiotice atent selectate - unele dintre cele mai studiate specii din punct de vedere medical cu roluri benefice în refacerea florei intestinale

•Conţine un număr foarte mare de bacterii benefice – forma pentru adulţi conţine 10 miliarde de bacterii, iar forma pentru copii 5 miliarde de bacterii

•Bacteriile au viabilitate ridicată - adică rezistă la trecerea prin stomac, ajungând astfel într-un număr foarte mare în intestin, acolo unde acţionează.

•Nu conţine conservanţi, gluten sau alte lucruri rele



Probioticele Hepiflor sunt disponibile atât în varianta pentru adulţi (cutie cu 10 capsule), cât şi în varianta pentru copii (cutie cu 10 plicuri).

Cand este indicat sa luam probiotice?



• In urma tratamentului cu antibiotice orale

• In urma toxiinfectiei alimentare – in infectiile tractului intestinal

• In tratamentul pentru sindromul intestinului iritabil

Cum administram Hepiflor?



Hepiflor plicuri pentru bebelusi si copii:

• La copii cu vârsta de sub 1 an: 1 plic Hepiflor copii pe zi

• La copii cu vârsta de peste 1 an: 1-2 plicuri Hepiflor copii pe zi

• Conținutul plicului se va dizolva ȋntr-un pahar cu lapte, ceai sau apă calduță și se va consuma imediat.

Hepiflor capsule pentru adulti



• Se recomanda utilizarea a 1-2 capsule de Hepiflor pe zi



Se recomanda administrarea odata cu initierea si pe tot parcursul tratamentului cu antibiotice, la distanta de cel putin 2 ore de administrarea acestora.



Este recomandat ca utilizarea de Hepiflor sa se continue o saptamana dupa incheierea tratamentului cu antibiotice.