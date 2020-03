(P) Ghid pentru un gentleman: 4 modele de pantofi Oxford și cum se integrează în ținute

Atunci când vorbim despre pantofii de costum și ținutele elegante, pantofii Oxford sunt cei care dețin supremația.

Acești pantofi clasici și eleganți au devenit de-a lungul timpului un icon al bărbatului stilat și bine îmbrăcat. Printre numeroasele calități stilistice ale acestor perechi de pantofi pentru bărbați se regăsește și versatilitatea, pantofii Oxford putând fi purtați și în ținutele smart casual, nu numai la costum.

Și cum pantofii sunt cea mai importantă piesă vestimentară din ținuta unui gentleman, îți vom prezenta, în cele ce urmează, 4 modele de pantofi Oxford care nu ar trebui să lipsească din garderoba unui domn elegant, dar și cum îi poți integra în ținute.

Pantofii Oxford Cap Toe



Modelul Cap Toe al pantofilor Oxford este cel mai formal dintre modelele de pantofi bărbătești și reprezintă imaginea de ansamblu a bărbatului din lumea business. Acest model are o bucată de piele în plus, în zona frontală a pantofului și are avantajul de a ascunde cutele ce se formează din cauza uzurii.

O pereche de pantofi bărbătești în stil Oxford pot fi purtați la birou sau la diverse recepții formale. Pantofii negri în acest model pot completa ținuta ideală pentru o ceremonie, însă pantofii maro pot fi asortați și în combinații casual, cu articole precum jachete din tweed sau blazere. În cazul în care vrei să porți o pereche de pantofi Oxford Cap Toe negri cu un costum, alege unul negru, bleumarin sau gri deschis, niciodată unul maro.

Pantofi Oxford Whole Cut



Fiind realizați dintr-o singură bucată de piele, pantofii Oxford Whole Cut au un design luxos. Acest model de pantofi sunt ideali pentru evenimente speciale precum nunțile, la ocazii formale precum ședințe business sau chiar și la birou. Fiind extrem de eleganți, va trebui să acorzi o atenție deosebită pieselor vestimentare cu care îi asortezi. Pantofii Oxford Whole Cut completează cel mai bine costumele de ceremonie sau costumele business.

Optează pentru modelul Whole Cut în nuanțe vișinii și armonizează-i cromatic cu un costum gri deschis sau bleumarin, iar ținuta ta va fi cu siguranță una remarcabilă.

Pantofi Oxford Wingtip



Acest model de pantofi Oxford au botul rotunjit și prezintă diverse perforații. În general, pantofii Oxford Wingtip sunt mult mai potriviți ținutelor casual, decât celor formale și elegante. Aceștia se potrivesc ideal cu o pereche de pantaloni chino sau o pereche de jeans.



În cazul în care dorești să porți acești pantofi Oxford maro cu un costum, ideal ar fi să optezi pentru costume în nuanțe pământii precum maro, kaki sau bej.

Pantofi Oxford Plain Toe



Pantofii Oxford Plain Toe sunt genul de pantofi care li se potrivesc domnilor eleganți, deoarece simplitatea și eleganța îi definesc în totalitate. Acest model de pantofi Oxford este simplu, neornamentat și poți purta cu încredere o astfel de pereche de pantofi lăcuiți la orice eveniment formal.

Fiind un model atât de popular, poți găsi astfel de modele de pantofi Oxford Plain Toe pretutindeni, la cele mai variate prețuri. Însă dacă vrei să ai garanția longevității pantofilor, îți recomandăm să investești în pantofi Oxford realizați din piele de calitate.

Așadar, dacă vrei să-ți achiziționezi o pereche nouă de pantofi demnă de un adevărat gentleman, ia în considerare sugestiile noastre în materie de pantofi Oxford și completează-ți garderoba cu stil!