(P) Ford dă startul campaniei Ford Black Friday

Ford anunță startul campaniei Ford Black Friday lansând oferte speciale pentru vehicule comerciale adresate persoanelor juridice.

Roxana Capătă, director de vânzări Ford România – Vehicule Comerciale: “Pentru modelele Transit, Custom și Ranger, am reinventat ofertele de Black Friday oferind clienților un avantaj de până la 9200 Euro fără TVA și garanție extinsă de până la 4 ani fără limită de km. În plus, am lansat pachete integrate de service în toata rețeaua de dealeri Ford."

Andrei Bunescu, Network Development Manager Ford România: “Pentru noi Black Friday înseamnă UPGRADE: maşină nouă, tehnologii inovatoare, design sofisticat. Am pregatit cele mai mari avantaje pentru modelele Fiesta, Focus, Mondeo si deja binecunoscutul EcoSport produs la Craiova. Anul acesta oferim clienţilor avantaj de pana la 9.400 Euro cu TVA inclus.

Campania Ford Black Friday se încheie pe 29 noiembrie. Pentru o experiență completă vă așteptăm în showroom-urile Ford din toată țara!