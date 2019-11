(P) Ford Black Friday: oferte speciale pentru vehicule comerciale adresate firmelor

Ford anunță startul campaniei Ford Black Friday lansând oferte speciale pentru vehicule comerciale adresate persoanelor juridice.

Roxana Capătă, director de vânzări Ford România – Vehicule Comerciale: Pentru modelele Transit, Custom și Ranger, am reinventat ofertele de Black Friday oferind clienților un avantaj de până la 9200 Euro fără TVA și garanție extinsă de până la 4 ani fără limită de km”. În plus, am lansat pachete integrate de service în toata rețeaua de dealeri Ford.

Campania Ford Black Friday se încheie pe 29 noiembrie. Pentru o experiență completă vă așteptăm în showroom-urile Ford din toată țara!