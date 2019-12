(P) Egiptenii au hotărât: cei care se cățără pe piramide vor plăti amenzi usturătoare sau pot ajunge chiar la închisoare

Ai de gând să călătorești în Egipt și ești aventurier din fire? Atunci ar trebui să știi că, începând cu finalul lunii noiembrie, cățăratul pe piramide sunt considerate infracțiuni și vor fi pedepsite cu amenzi consistente sau chiar cu închisoare.

Potrivit unui material publicat pe website-ul hyperallergic.com, Parlamentul din Egipt împreună cu Comitetul Afacerilor Constituționale au aprobat marți, 12 noiembrie 2019, un nou amendament în cadrul legii protecției antichităților (Legea nr. 117 din 1983), prin care se stabilește că contrabanda cu antichități sau vânzarea acestora peste hotare fără permisiunea autorităților se pedepsește cu închisoare și amendă cuprinsă între 62.000 $ și 620.000 $.

Un alt articol inclus în noul amendament se referă la persoanele neautorizate găsite în situri arheologice/muzee sau cele care escaladează orice construcție din antichitate fără permis special. În acest caz, pedeapsa este minim o lună de închisoare și/sau amendă cuprinsă între 620 $ și 6.200 $. Amenzile se pot dubla în cazul în care se constata că actul presupune și o anumită doză de indecență. Până în noiembrie 2019, nu exista o lege care să interzică de exemplu cățăratul pe celebrele piramide din Egipt. Decizia autorităților egiptene se datorează și faptului că anul acesta un egiptean s-a cățărat pe Marea Piramida din Giza, deteriorând un instrument din lemn amplasat în secolul 19 pentru a măsura înălțimea monumentului istoric și aruncând apoi cu pietre în forțele de securitate.

Un alt incident de acest gen a avut loc anul trecut în noiembrie, când fotograful danez Andreas Hvid a postat pe YouTube un video destul de indecent, în care acesta se afla împreună cu prietena sa în vârful fascinantei Piramide din Giza.

Chiar și acum, la mii de ani de la ridicarea lor, piramidele din Egipt sunt înconjurate de mister, modul în care ele au fost construite rămânând în continuare subiect al multor discuții mai mult sau mai puțin academice. Dacă forța necesară pentru mutarea și ridicarea blocurilor de piatra din care sunt clădite piramidele se pare că era obținută prin intermediul unor mini-sisteme formate dintr-o rampă și niște sănii de lemn, încă nu se știe prin ce procedeu reușeau muncitorii egiptenii să taie pietrele atât de perfect.

Chiar dacă în Sudan, de exemplu, există de două ori mai multe piramide decât în Egipt sau cele mai vechi mumii din lume nu provin din țara faraonilor, civilizația Egiptului Antic continuă să suscite mult interes și în secolul nostru, dovadă clară în acest sens fiind zecile de filme și jocuri cu tematică egipteană. În topul filmelor de acest gen, realizate în ultimele decenii, rămân trilogiile Mumia (The Mummy 1999, 2001 și 2008, cu Brendan Fraser și Rachel Weisz în roluri principale) și Regele Scorpion (2002, 2008, 2012).

Piramida lui Cheops (Khufu) este singurul monument din cele 7 minuni ale lumii antice ce a rămas în picioare, fiind considerat o comoară națională a Egiptului și înscris pe lista patrimoniului mondial Unesco.