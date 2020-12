(P) Dell XPS 13 Ultrabook, design inteligent şi tehnologie InfiniyEdge de generaţie viitoare.

Seria Dell XPS reprezintă una dintre cele mai performante serii de laptopuri, destinate oamenilor de business şi creatorilor de conținut.

Seria XPS 13 a fost distinsă în mod repetat cu titlul „Best in Show”, reușind, cu fiecare model lansat, să crească standardele de performanță în nișa laptopurilor high end.

Proiectat pentru a fi cel mai performant laptop din categoria sa, laptopul Dell XPS 9310 are la bază o filosofie bazată pe inovație și provocarea status quo-ului.

Uimitor atât în interior, cât şi la exterior



În contextul noii realitaţi în care trăim, în care portabilitatea este un Must Have pentru orice persoană activă, laptopul Dell XPS este device-ul complet, având integrate toate funcţiile de care ai nevoie pentru a-ţi desfăşura munca într-un mod cât mai performant, completat de un design inteligent care permite mobilitate crescută. Ecran mare cu margini mici şi materiale rezistente, XPS 13 Ultrabook are doar 6 mm în cel mai subţire punct al său şi este prevăzut cu un afişaj HD de 33,782 cm (13,3 inchi), încorporat inteligent într-o structură similară cu cea a unui laptop de 11 inchi. Noul XPS 9310 este mai mult decât elegant cu ecran din sticla Gorilla, aluminiul prelucrat şi fibra de carbon sunt încorporate pentru a spori, la rândul lor, performanţa acestui Ultrabook. Sistemul porneşte în doar câteva secunde cu ajutorul unităţilor SSD şi al tehnologiei Intel® Rapid Start.

Optimizat pentru oamenii de business, versiunea XPS 13 9310 vine echipat cu Dell Mobile Connect care permite integrarea funcţiilor telefonului de apelare, mesagerie, notiţe, etc. direct in laptop, indiferent de sistemul de operare folosit (IOS, Android).



Alte funcţii speciale adaptate modului în care petrecem ziua de lucru şi instrumentele pe care ne bazăm sunt Stylus Premium Active Pen 579x care permite mai multă mobilitate în prezentări, şedinţe, creaţie sau media center. Iar cu Dell Cinema & Dell Audio, o combinaţie de tehnologii inovatoare, transformi experienţa lucrului pe PC într-o lume a culorii vibrante, a clarităţii sunetului şi a streamingului neîntrerupt.

Eco Wise



O altă caracteristică cu care Dell mi-a atras atenţia şi m-a convins că este un brand Premium este cea legată de grija faţă de mediu şi folosirea elementelor sustenabile care contribuie la salvarea oceanelor. Este un produs premiat şi la CES® 2018 Best of Innovation Awards. Tăvile de ambalare negre sunt gândite pentru reciclare. 25% la sută din material constă din materiale plastice oceanice colectate din zonele de coastă, în timp ce restul de 75% este alcătuit din alte materiale plastice reciclate. Materialele sunt sigure, nu conţin cadmiu, plumb, mercur, înregistrat la EPEAT® și fără BFR / PVC. 90% din componentele laptopului pot fi ușor reciclate sau refolosite, iar tăvile de ambalare din bambus alb sunt 100% reciclabile. XPS 13 2-in-1 este certificat ENERGY STAR®.



Articolul face parte din campania „XPS - Best in Show” susținută de Dell.



XPS a fost catalogat în cadrul CES2020 drept „Best in show” – cel mai bun laptop de 13’’ în categoria sa. XPS susține performanța, provocarea status quo-ului și depășirea limitelor, pentru a livra cea mai bună calitate în afaceri, dar și în viața de zi cu zi.