(P) Dedurizatorul de apă - de ce avem atât de mare nevoie de el?

Faptul că intrăm aproape zilnic în contact cu apa dură nu mai este de mult o noutate.

Ne-am obișnuit deja cu acest lucru, deși nu trebui să fie așa. Fie că vrem sau nu, apa dură ne urmărește la orice pas, iar pentru a o recunoaște trebuie să fim atenți la câteva semne: atunci când folosim apa dură pentru a ne spăla pe mâini, săpunul nu face spumă, iar dacă o vom bea vom observa că are un gust destul de diferit.



Dedurizatoarele de apă ne pot proteja, ne pot oferi de a mai intra în contact cu apa dură. Ele sunt echipamente ce pot reține calciul din apă, cel care crește gradul de duritate al apei. Un dedurizator este format din 3 componente principale: vasul din fibră de sticlă cu rășină cationică, vana de control și vasul de sare.



Cum funcționează dedurizatorul de apă?



Principiul de funcționare al unui dedurizator de apă este aparent simplu, la fel putem spune și despre procesul de montare al acestuia.



Revenind la primul aspect și anume principiul de funcționare, prin filtrul dedurizatorului va trece apa, iar acesta va reține sedimentele din ea. După ce filtrul își îndeplinește rolul, urmează ca și rășina schimbătoare de ioni să și-l îndeplinească pe al său, cel de a atrage ionii de Calciu și Magneziu ce compun gradul de duritate al apei.



La un moment dat, rășîna va fi încărcată la maximum cu ioni de Calciu și Magneziu. Aici va interveni vana de control care va da start procesului de regenerare al rășinii – totul se întâmplă cu ajutorul soluției saline produse dinainte în vasul de sare.



Atenție! Pentru ca un dedurizator să funcționeze optim are nevoie de: apă cu presiune de minimum 2.5 bari, sursă de curent electric continuu și tablete sare cu o valoare de minim 25% din vasul cu sare.



Un dedurizator ne poate feri de multe costuri suplimentare!



Importanța sa este majoră, iar acest lucru se observă cel mai bine în propria locuință – cămin pe care îl ocrotim mereu cum știm noi mai bine. Să luăm ca exemplu obiectele sanitare: cât de impunătoare, igienizate mai par a fi atunci când pe ele s-a depus calcarul?



Duritatea apei se exprimă în grade Germane – apa ușor dură are duritatea 1, iar cea foarte dura poate avea și duritatea peste 15. Dedurizatorul de apă poate reduce aceste valori până la 0 inclusiv, ceea ce înseamnă că aparatele noastre electrocasnice se vor afla în deplină siguranță.



Apa dură afectează atât aparatele eletrocasnice, după cum s-a spus adineauri (mașina de spălat vase sau rufe, cafetiere etc.), dar și conductele, scurgerile din baie și bucătărie. Poate nu observăm rapid efectele apei dure, însă aceaste își vor face simțită prezența în timp, atunci când problemele de funcționare ale eletrocasnicelor noastre sau ale scurgerilor nu vor întârzia să apară.



Nu în ultimul rând, apa dură nu este cea mai prietenoasă cu pielea noastă. Ea o poate aspri și chiar crăpa – lucru deloc dorit.



