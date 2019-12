(P) De ce să alegi Barcelona drept destinație de vacanță?

Barcelona este unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania. Acest loc superb, unde arhitectura modernă și suprarealistă se îmbină armonios cu cea gotică, reprezintă una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiștii din întreaga lume.

Orașul lui Gaudi fascinează prin cultura sa măreață, opere de artă, viața de noapte, mâncărurile tradiționale și patru kilometri de plajă spectaculoasă. Barcelona este dificil de comparat cu oricare altă metropolă, așa că trebuie să îl vizitezi ca să îi poți înțelege cu adevărat farmecul. Iată câteva aspecte importante care te vor face să îți rezervi o vacanță în capitala Cataloniei.



Ai posibilitatea de a admira arhitectura modernistă



Sagrada Familia nu are nevoie de nicio introducere pentru a te încuraja să vizitezi Barcelona și, implicit, această clădire deosebită, cum nu mai există nicăieri în lume. Este cea mai cunoscută operă a lui Antonio Gaudi, ce a fost începută în 1882 și încă nu este finalizată. Celebra biserică exprimă genialitatea unui arhitect, are 18 turnuri ce îi reprezintă pe cei 12 apostoli, pe cei 4 evangheliști, pe Fecioara Maria și, cel mai înalt dintre ele, pe Iisus Hristos. Pe lângă Sagrada Familia, arhitectura modernistă include și opere precum Park Guell, La Pedrera, Casa Vicens sau Palau Guell.



Poți urca pe muntele Montjuic



Mai puțin populat de turiști, dar extrem de atrăgător, muntele Montjuic este locul perfect pentru plimbări în natură și priveliști încântătoare asupra orașului. Pe măsură ce urci ai ocazia de a vizita clădirile Jocurilor Olimpice din 1992, Palau Sant Jordi, stadionul Olimpic, grădina botanică sau turnul de telecomunicații creat de Santiago Calatrava. În parcul Dante Alighieri poți admira statuia din bronz a poetului italian, iar dacă îți dorești să descoperi locul unde sunt crescute plantele pentru parcurile și grădinile din oraș, vizitează Tres Pins.



Descoperă Cartierul Gotic



Vechi de peste 2.000 de ani, Barri Gotic este un cartier de care o să te îndrăgostești. În zonă vei găsi o mulțime de clădiri impresionante care scot în evidență povestea Spaniei din perioada medievală. Mai mult decât atât, poți descoperi și ruine din timpurile romanilor. Iar dacă ești pasionat de un geniu artistic precum Picasso, tot aici în Cartierul Gotic poți să te bucuri de muzeul ce-i poartă numele celebrului pictor.



Bucură-te de mâncărurile tradiționale



Indiferent dacă ești sau nu o persoană gurmandă, nu trebuie să ratezi în Barcelona snack-urile pintxos și tapas. Le poți găsi oriunde, dar dacă vrei să îmbini utilul cu plăcutul, îndreaptă-ți atenția către bulevardul La Rambla. Aici vei descoperi restaurante cu meniuri delicioase, cafenele și baruri, dar și o mulțime de magazine strălucitoare. Totodată, nu uita să încerci și fructele de mare sau dulciurile, mai ales că orașul este plin de brutării și cofetării.



Relaxează-te la Marea Mediterană



Barcelona este un oraș deosebit unde te poți plimba în voie pe străzile impresionante, dar ai șansa și de a înota în Marea Mediterană. Metropola spaniolă include nu mai puțin de patru kilometri de plajă splendidă unde te poți bucura în voie de soare. Cea mai faimoasă întindere de nisip este La Barceloneta, o plată animată și plină de restaurante. Spre seară, barurile de la malul mării promovează intens viața de noapte, așa că nu trebuie să-ți faci griji de distracție atunci când se sfârșește ziua de plajă.



Vizitează cel mai mare acvariu din lume cu specific mediteranean



Un obiectiv turistic foarte popular în Barcelona este aquarium. Acesta este cel mai mare acvariu cu profil mediteranean de pe mapamond, unde pot fi admirate nenumărate specii de pești și o vegetație unică.



Barcelona este un oraș unic, cu o atmosferă specială, care găzduiește clădiri ce îți taie respirația. Peisajele deosebite fascinează la tot pasul și transformă orașul spaniol într-una dintre destinațiile de vacanță pe care trebuie să le vezi cel puțin o dată în viață. Rezervă-ți din timp o vacanță pe https://www.dertour.ro/early-booking/spania și bucură-te de un sejur prelungit deoarece metropola are atât de multe de oferit, încât cu siguranță nu îți va ajunge timpul să explorezi fiecare parte a orașului.