(P) De ce iubesc copiii armele de jucărie? Ar trebui să ne îngrijoreze asta?

Până în prezent, cercetările științifice nu au găsit o relație între jocul cu pistoalele de jucărie și violență. Marea majoritate a copiilor care se joacă cu arme de jucărie nu vor folosi niciodată una reală pentru a răni pe cineva.

Lumea jucăriilor devine din ce în ce mai vastă și mai diversă, dar există jucării care nu se demodează niciodată. Alături de jucăriile inovatoare și cele mai tehnice putem găsi clasicele păpuși Barbie, celebrul Monopoly în diferitele sale versiuni și armele de jucărie mereu criticate, între care „vedetele” ultimilor ani sunt jucăriile Nerf.

Armele de jucărie au fost întotdeauna centrul criticilor în cadrul societății. Teama că cei mici sunt influențați de arme este cea care îi îngrijorează cel mai mult pe părinți, dar aceste jucării pot afecta cu adevărat comportamentul unui copil? Jocul cu arme de jucărie care arată real a generat întotdeauna o dezbatere care este încă deschisă și despre care există din ce în ce mai multe studii.

Pistoalele de jucărie sunt dăunătoare copiilor?

Faptul de a vedea copiii jucându-se cu arme de jucărie a ridicat întotdeauna problema dacă sunt sau nu dăunătoare pentru cei mici, deoarece cuvântul armă a fost întotdeauna legat de violență. În ciuda acestei credințe, nimeni nu poate fi cu adevărat sigur dacă armele de jucărie pot determina un copil să aibă un comportament violent și singurul lucru pe care ne putem baza sunt studiile psihologice care au analizat această problemă.

În 2013, au fost efectuate mai multe studii psihologice cu privire la modul în care utilizarea armelor de jucărie sau a replicilor de arme reale le afectează comportamentul, concluziile cărora au surprins pe mulți. Psihologul Karla Ferh a stabilit că copiii care au avut un comportament violent în timp ce se jucau aveau mai puțină agresivitate în clasă, la școală. Tot în acel an, medicii Jennifer L. Hart și Michelle T. Tannock au spus că, după finalizarea studiului, prevenirea participării copiilor la jocuri violente le afectează dezvoltarea emoțională și socială.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că jocul cu arme de jucărie nu este același lucru cu jocul violent în general, deși asociem frecvent ambele concepte. Jocul agresiv este comun în rândul copiilor și poate fi benefic atunci când vine vorba de controlul impulsurilor și emoțiilor lor, dar întotdeauna dacă se face în niște limite. Folosirea violenței în joc fără sens și într-un mod disproporționat poate fi un simptom al problemelor de control emoțional.

Copiii sunt mai conștienți de impactul lor decât credem

În concluzie, putem spune că armele de jucărie îi ajută pe copii să fie mai conștienți de impactul lor și să învețe să-și controleze emoțiile și capacitățile sociale. Deși părinții trebuie să controleze nivelul de violență pe care îl folosesc copiii cu aceste jucarii, deoarece acest lucru le poate afecta comportamentul. Potrivit lui Michael Thompson, psiholog și coautor al cărții Raising Cain: Protecting the Emotional Life of Boys (Raising Cain: Protecting the Emotional Life of children), „atunci când un copil spune că înțelege diferența dintre a se juca cu armele și a folosi arme în viața reală, trebuie să-l crezi".

Thompson a spus că copiii sunt atrași de noțiunea eroică și că aceste jocuri îi ajută să se vadă pe ei înșiși ca bărbatul - și da, de-a lungul istoriei, au fost în mare parte bărbați - care luptă împotriva răului și salvează lumea. Atâta timp cât acest interes pentru violență ca instrument de rezolvare a problemelor este limitat la lumea fanteziei, părinții și profesorii nu au de ce să-și facă griji. De fapt, cercetătorii au descoperit că jocul agresiv poate ajuta copiii să devină mai puțin agresivi și să se angajeze în comportamente mai prosociale în viața reală, deoarece le oferă posibilitatea de a-și exprima impulsurile într-un mediu sigur

Cu toții ne-am jucat atunci când eram mici cu arme de jucărie, dar asta nu înseamnă că cei mai mulți dintre noi am ajuns să folosim una și la maturitate.

În cadrul unui articol publicat de CNN de curând, când a fost întrebat un băiat de 12 ani din Atlanta, Statele Unite, acesta a răspuns că interesul său pentru arme provine din interesul său pentru istorie. "Fratele meu și cu mine iubim istoria, dar nu poate exista istorie fără război. Știm elementele de bază ale tipului de arme care exista în primul război mondial și am construit o tranșee în grădină". Puștiul a spus că îi place să se joace cu armele de jucărie Nerf, dar că nu-l interesează puștile de muniție. „Una este amuzantă, cealaltă amenințătoare”, a explicat el.