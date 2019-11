(P) Cum să îți pregătești organismul pentru iarnă

Sezonul rece reprezintă o provocare pentru organism, motiv pentru care trebuie să te pregătești pentru schimbările meteo în mod corespunzător.

Temperaturile scăzute, vântul ori zilele cu puțin soare sunt fenomene specifice iernii și afectează pe toată lumea, iar imunitatea trebuie ajutată în lunile reci.

Tocmai de aceea, printre altele, medicii ne recomandă să consumăm mai multe vitamine în sezonul rece, iar una dintre cele mai bune și eficiente, este vitamina D. Cu ajutorul acestui articol vei afla cum te poți pregăti pentru lunile de iarnă care urmează.

Exerciții fizice



Chiar dacă vremea se răcește simțitor, acesta nu trebuie să fie un motiv pentru a stopa activitatea fizică pe timpul iernii, ci din contră.

Antrenorii de sport sunt de părere că acum, poate mai mult ca oricând, corpul are nevoie de un tonus muscular bun. Într-adevăr, este dificil să faci mișcare în aer liber, însă în sezonul rece poți opta pentru exerciții fizice într-o sală de sport. În plus, este o metodă foarte bună de a-ți menține sub control greutatea, pentru că îndeosebi în lunile de iarnă, suntem predispuși la acumularea de kilograme în exces.

Vaccinarea antigripală



Vaccinarea antigripală este probabil unul dintre cele mai bune moduri de a-ți pregăti organismul pentru iarnă. Vaccinul are un rol bine stabilit și contribuie extrem de mult la întărirea imunității, fapt pentru care ar trebui să te vaccinezi la începutul fiecărui sezon rece.

Alimentația sănătoasă



Iarna presupune nu doar o vreme rece și schimbătoare, ci și mai multe mâncăruri grele, îndeosebi în perioada sărbătorilor. Tentația consumului de produse tradiționale este mare, pentru că iarna este cel mai bogat anotimp în astfel de preparate și resurse.

Mâncărurile din această perioadă sunt considerate grele deoarece sunt deseori bogate în colesterol, calorii ori grăsimi saturate. De aceea, este recomandat să nu renunți prea mult la consumul de fructe și legume, pentru că ele asigură organismului necesarul de vitamine (mai ales vitamina D), nutrienți și proteine.

Se recomandă consumul de ardei roșu, morcov, dovleac, struguri sau gutui - acestea au o cantitate mare de antioxidanți și stimulează sistemul imunitar.

Hidratarea



Este dovedit faptul că în lunile reci nu bem apă suficientă iar riscul deshidratării crește semnificativ. Consecințele acestui lucru nu întârzie să apară iar organismul resimte oboseală și o stare generală de disconfort. Așadar, asigură-te că bei destule lichide și, pe lângă apă, poți consuma spre exemplu ceaiuri de plante, ciocolată caldă sau compoturi naturale de fructe - toate contribuie la echilibrarea aportului de lichide din organism.

Odihna



Odihna este vitală pentru sănătatea organismului tot timpul anului, dar în sezonul rece contribuie și mai mult la menținerea energiei. Somnul din timpul nopții este cel mai important și trebuie să dormi suficient, motiv pentru care este recomandat să mergi la culcare înainte de miezul nopții.

Specialiștii au demonstrat de-a lungul timpului prin numeroase studii și cercetări, că cel mai profund și odihnitor somn care te reface atât fizic cât și mental și îți asigură un nivel bun de vitalitate, este cel de dinainte de miezul nopții.

Garderobă potrivită pentru iarnă



O garderobă de iarnă potrivită și călduroasă este probabil unul dintre cele mai importante elemente pentru a-ți proteja organismul împotriva frigului, așadar nu risca, doar de dragul modei, să ieși din casă îmbrăcat subțire ori cu încălțări de primăvară.

Trebuie să te îmbraci bine și, mai ales, ai grijă ca mâinile, picioarele și gâtul să fie protejate, la căldură. Dacă te cuprinde frigul la picioare, spre exemplu, acesta se va întinde rapid în tot corpul și este extrem de periculos, iar riscul apariției răcelii ori a altor afecțiuni neplăcute crește considerabil.