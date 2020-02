(P) Cum să construiești un șemineu perfect în 7 pași

Deși iarna se apropie de final, niciodată nu este prea târziu pentru a pune bazele unui proiect de șemineu.

Acesta va fi refugiul tău în zilele și nopțile friguroase ce vor urma și îți va aduce multe clipe frumoase alături de familie și prieteni.

Însă, de la proiect la construcție este un drum lung, pe care trebuie să îl parcurgi alături de un specialist în șeminee. Doar așa imaginea idilică a încăperilor scăldate în căldură poate deveni realitate.

Așadar, iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă îți dorești să petreci momente de neuitat la gura unui semineu Prahova de calitate.

1. Alege un design potrivit pentru locuința ta

De la modelele clasice și până la cele moderne cu încastrare în perete, șemineele sunt vedeta oricărei locuințe. Acestea atrag atenția oricărui musafir și sunt locul preferat de petrecut timp în familie.

2. Personalizează-ți căminul cu stil

Dacă vrei ca șemineul tău să fie mai mult decât o soluție de încălzire, asigură-te că acesta va reflecta o parte din personalitatea ta. Astfel, poți alege dintr-o mulțime de finisaje, materiale și stiluri (moderne, rustice sau cu aspect premium). Singura limită este propria ta imaginație.

3. Alege corect modelul de șemineu

Șemineul poate fi utilizat pentru a încălzi o singură încăpere sau întreaga locuință. De aceea, în momentul în care alegi modelul de șemineu trebuie să ții cont de combustibilul folosit (lemne, gaz, peleți, electricitate), locul unde va fi amplasat, suprafața etc.

4. Tipul de locuință - apartament sau casă

În cazul în care locuiești la bloc, trebuie să știi că cea mai buna variantă este un biosemineu. Acesta are flacără reală, dar nu are nevoie de un cos de fum ceramic sau de inox, așa cum se întâmplă în cazul șemineelor pe lemne. În plus, acesta ocupă foarte puțin spațiu și este foarte elegant, fiind integrat direct în peretele apartamentului. O altă variantă sunt semineele electrice, ce imită perfect jocul de flăcări și pot fi controlate cu ușurință de la distanță.

5. Tipul de combustibil

Un aspect esențial de care trebuie să ții cont atunci când alegi tipul de șemineu este combustibilul. Astfel, poți opta pentru:

● șemineu pe lemne – acesta necesită lemn de esență tare pentru a oferi un randament superior;

● bioșemineul – funcționează cu bioetanol, este disponibil în modele variate și nu necesită coș de evacuare;

● șemineul pe gaz – oferă confort termic, sunt ușor de întreținut și sunt sigure în exploatare;

● șemineul 3D – acestea dispun de cu afisaj 3D deosebit de realist, te ajută să economisești și nu necesită întreținere specială;

6. Oferă atenție coșului de fum

Fie că locuința ta are deja un coș de evacuare a fumului, fie că trebuie să construiești unul de la zero, este important să te asiguri că șemineul dispune de un coș de fum corect dimensionat. Astfel, cere ajutorul unui specialist pentru a fi sigur că modelul de coș ales este cel potrivit pentru un focar semineu performant.

7. Evaluează-ți bugetul disponibil

Oricine își dorește să economisească atunci când începe un nou proiect. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de construcția unui șemineu, nu poți face rabat de la calitate. Prin urmare, dacă vrei costuri mai scăzute, cere ajutorul unei firme specializate în șeminee precum Alego. Specialiștii de aici îți vor oferi toate informațiile și produsele de care ai nevoie pentru a menține echilibrul dorit dintre calitate și preț.