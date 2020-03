(P)Creșterea imunității și apărare contra virușilor cu Vitamina C lipozomală Ascolip și Vitamina D 4000 IU lipozomală

O imunitate puternică înseamnă și o viață lipsită de boli. Sunt mulți cei care promovează un stil de viață sănătos, iar impactul asupra publicului este unul imens.

Contează să existe însă echilibru în toate, iar prevenția și conștientizarea efectelor, pe care amânarea măsurilor necesare pentru a menține o stare de sănătate de fier le poate avea, sunt esențiale.

Nu doar pentru că este sezonul cel mai prielnic pentru gripe, răceli și viroze, dar și pentru că sistemul imunitar necesită un boost de energie pentru o productivitate crescută, curele cu vitamine pot fi de real folos. În contextul actual, în care virușii ce cauzează îmbolnăvirea, dintre care amintim și cei cu tulpini puternice, care stârnesc zarvă la nivel mondial, prevenția unor afecțiuni și infecții ce vizează tractul respirator este prima și una dintre cele mai importante măsuri pe care le putem avea în vedere.



Creșterea imunității și apărarea contra virușilor pot fi eficient susținute de vitamine precum C lipozomală Ascolip și D 4000 ui lipozomală, potrivit Enigma Plant. Spre deosebire de alternativele regăsite astăzi pe piață cu referire la suplimente, vitaminele lipozomale vin cu avantajul că se absorb de 4 ori mai repede decât cele clasice. Fiecare în parte și în combinație, cele două contribuie la menținerea unei imunități puternice, rezistente contra virușilor care nasc atât de multă îngrijorare astăzi. Regăsiți mai jos câteva detalii despre acțiunea celor două produse destinate susținerii unei imunități crescute și apărării contra afecțiunilor care fac parte din rândul preocupărilor de actualitate.



ASCO LIP, vitamina C de calitate ridicată, pentru creșterea imunității



Un produs care se recomandă prin vitamina C în lipozom de înaltă performanță, de 1000mg, ASCO LIP se evidențiază printr-o serie de calități, iar capacitatea de a penetra locul țintă, de a pătrunde în celule este de admirat. Lipozomii, purtări similari membranelor celulare ale corpului nostru, biocompatibile și netoxice își aduc contribuția în stimularea imunității.



Administrarea de vitamina C lipozomala Ascolip ajută la menținerea unor niveluri stabile și ridicate de vitamina C în zona țintă, fiind un ajutor indispensabil în timpul perioadei de imunitate redusă - caz în care corpul uman este mai vulnerabil la dezvoltarea de infecții și diverse probleme grave de sănătate. Deși nu există tratament pentru celebrul COVID-19, întărirea sistemului imunitar poate fi o cale eficientă de a preveni contactarea virusului.



VITA-D-LIP, vitamina D, pentru apărarea organismului



De asemenea are la bază tehnologia brevată LIPOSHELL, purtătorii de dimensiuni omogene ce transportă cu succes în corp vitamina D și se adresează celor care prezintă o cerere crescută a acestei vitamine. Motivele pot fi variate: timpul prea scurt petrecut la soare, piele negricioasă, utilizarea de produse cu filtre UV.



Printre altele, vitamina D lipozomala contribuie semnificativ la funcționarea normală a sistemului imunitar, precum și la procesul de diviziune celulară. Este de asemenea un produs de interes în contextul actual, când teama de a nu căpăta o gripă mai puternică sau un virus ce poate compromite starea de sănătate și în anumite cazuri poate pune în pericol chiar viața cauzează atât de multă isterie la nivel global.



Administrate în combinație, ASCO LIP și VITA-D-LIP 4000 IU lipozomală funcționează cel mai bine și prezintă eficiență ridicată în prevenirea și tratarea gripelor cauzate de diverși viruși. Despre cum trebuie urmat un astfel de tratament pentru a beneficia de efectul dorit și deci de un sistem imunitar întărit, puternic, pot citi mai multe cei interesați pe Enigma-plant.ro, de unde pot comanda cele două produse. Desigur, această măsură, alături de practicarea igienei mâinilor și a respirației, funcționează excelent împreună și susțin cel mai bine sistemul imunitar și implicit sănătatea întregului organism.