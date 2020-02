(P) Cosuri de fum si hota profesionala inox

Printre principalele avantaje ale cosurilor de fum realizate din otel inoxidabil, sunt: modernitatea, calitatea si fiabilitatea.

Cosurile de fum din inox se combina perfect cu toate produsele de incalzire cunoscute: cazane, seminee, sobe, centrale termice, dispozitive de incalzire pentru bai si saune etc.

De asemenea, tipurile de cosuri de fum din inox sunt compatibile cu o mare varietate de combustibili - lemn de foc, carbune, pelete, motorina si altele.

Astfel de produse sunt distribuite pe scara larga nu numai in sectorul privat (cabane, resedinte de vara, case, bai si saune, apartamente), ci sunt utilizate in mod activ si in instalatii industriale cum ar fi: fabrici, birouri, retail, centre de afaceri si de sport, in spitale si scoli si in multe alte cladiri in scopuri sociale si publice.

Cosuri de fum din inox – Caracteristici

Cosurile de fum din otel inoxidabil sunt proiectate pentru a fi utilizate in cele mai severe conditii climatice si sunt capabile sa reziste la sarcini impresionante de temperatura: pe termen scurt pana la 1000 de grade C si pe termen lung pana la 750 de grade C.

Cosurile de fum din otel inoxidabil sunt cunoscute pentru calitatea si rezistenta lor, deoarece au o rezistenta sporita si prezinta siguranta la foc. Pentru izolarea cosurilor de fum se foloseste cea mai buna izolatie de la cei mai faimosi producatori.

Un strat din aceasta izolatie de 50 sau 100 mm are cel mai inalt nivel de rezistenta la foc si, de asemenea, protejeaza conductele de condens.

Cosuri de fum din inox - Tipuri

In magazinul online vei gasi intotdeauna o gama completa de cosuri de fum din inox si elementele acestora:

- Cosuri de fum cu pereti dubli (sandwich)

- Cosuri de fum cu un singur perete cu sectiune transversala rotunda sau ovala

- Cosuri de fum cu un singur perete, cu racord de profil in forma de clopot

- Cosuri coaxiale

- Cosuri de fum colective

- Cosuri de fum pentru hote profesionale inox.

Hote profesionale din inox

Hota de evacuare este un atribut indispensabil al unei bucatarii de acasa sau al unei bucatarii profesionale. Scopul hotei de evacuare este captarea si indepartarea excesului de caldura, abur si produse de ardere care rezulta din functionarea echipamentelor termice.

Hota profesionala inox este instalata deasupra echipamentelor termice pentru a capta excesul de caldura, umiditate, fum, grasime si produse de ardere, pentru a imbunatati conditiile microclimatice in zona de lucru a bucatariilor din unitatile de catering, restaurante, cantine, bucatarii etc.

Primul lucru care se distinge intr-o bucatarie profesionala, este absenta mirosurilor de mancare, si, acest lucru se datoreaza hotei profesionale din inox. In plus, hotele profesionale de ventilatie si evacuare, din inox, ofera un microclimat confortabil pentru lucratorii bucatariei, care trebuie sa lucreze acolo timp de 8-12 ore pe zi.

Datorita costurilor reduse, hota profesionala inox isi amortizeaza pretul in cel mai scurt timp posibil, oferind o productivitate ridicata si conditii de munca confortabile personalului.