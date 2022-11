(P) Controlul sănătății tale și al celor dragi este chiar în mâinile tale

Beneficiază de cel mai bun sprijin în cazul unei nevoi medicale

Zi de zi ne confruntăm cu situații neprevăzute cărora trebuie să le facem față și în tot acest timp tindem să punem sănătatea pe ultimul loc, deși este bunul nostru cel mai de preț și merită toată atenția. Există situații imprevizibile în care putem să ne asigurăm că o să avem parte de cel mai bun sprijin la nevoie, atunci când sănătatea ne este afectată. În cazul unui diagnostic cu cancer sau a unor evenimente nefericite care presupun spitalizare sau intervenții chirurgicale totul devine nesigur, confuz și greu de anticipat pentru ceea se va întâmpla în continuare. Familia și cei dragi sunt alături, însă îngrijirea medicală este cea care va conta într-un procent semnificativ în tratarea afecțiunii pentru a reveni cât mai repede la starea de bine. O asigurare privată de sănătate este plasa de siguranță pentru astfel de situații neprevăzute. Este cea care preia costurile cu investigațiile și tratamentul, pentru a reveni sănătos acasă la cei dragi și la activitățile preferate.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE, numărul unu în asigurări de sănătate în 2020 și 2021 potrivit ASF, a dezvoltat soluții simple, ușor de accesat, de oriunde și oricând, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de protecție a sănătății românilor. Ca parte a grupului german SIGNAL IDUNA, compania beneficiază de experiența de peste 110 ani în domeniul asigurărilor, fiind prezentă pe piața din România din 2008. Portofoliul larg de soluții de protecție a sănătății sunt accesibile și la îndemână și sunt menite să acopere costurile unor evenimente medicale neprevăzute, în situații ce presupun spitalizare, intervenții chirurgicale sau întreg procesul de tratament și recuperare.

Ai soluții simple pentru situații complexe

Avantajele asigurărilor private de sănătate SIGNAL IDUNA sunt foarte ușor de înțeles și de accesat, fiind răspunsul simplu pentru situații complexe. Fie că vorbim despre o soluție precum asigurarea Take Care, ce acoperă costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale, fie că ne referim la asigurarea de sănătate Vital Care, ce acoperă costurile în cazul unui diagnostic de cancer, acestea reprezintă un beneficiu complex, complementar sistemului de sănătate public. Totodată, oferă acces la o rețea de peste 1.300 de clinici, spitale și laboratoare medicale – Mediqa Net, prin decontare directă și la orice altă unitate medicală din România, prin rambursare sau prin soluția inovatoare - cardul preplătit Easy Pay.

Asigurarea Take Care, spre exemplu, acoperă costurile de spitalizare și intervenții chirurgicale la orice furnizor medical privat de top din România, fără limitări de disponibilitate în programul medicilor aleși și fără perioadă de așteptare. În funcție de planul selectat, poate acoperi chiar și acces la clinici și spitale din Uniunea Europeană și Turcia. În plus, prin asigurarea Take Care, asiguratul beneficiază de acoperire pentru serviciile medicale înainte și după intervenție, dar și de suportul unui consultant medical dedicat ce oferă ghidaj pentru optimizarea costurilor pe toată durata spitalizării.

În cazul în care alege să se trateze într-un spital public, poate primi o plată unică în avans de 5.000 de lei. Pentru a depăși cât mai ușor perioada dificilă și pentru a reveni cât mai repede la starea de bine, asiguratul beneficiază de îndemnizație zilnică de spitalizare și de servicii hoteliere pentru un însoțitor.

În cazul unui diagnostic cu cancer, asigurarea Vital Care oferă sprijin de încredere, acoperind nu doar costurile tratamentului ci și pentru investigații, imagistică avansată, intervenții chirurgicale, chimioterapie, telemedicină, chirurgie plastică reconstructivă sau chiar consiliere psihologică și de nutriție.

Află care este prețul sănătății

Probabil te întrebi care este costul lunar al unei asigurări SIGNAL IDUNA. Prețul mediu pentru asigurarea Take Care este de 100 lei, iar pentru Vital Care de 78 lei, acesta crescând în funcție de vârstă și de planul preferat pentru polița aleasă. De exemplu, limita planului PLUS al asigurării Take Care este de 90.000 de lei pe an și include acoperirea serviciilor medicale pe teritoriul României. Planul PREMIUM are o limită de 150.000 lei pe an de asigurat, iar serviciile pot fi accesate oriunde în țară, în Uniunea Europeană și Turcia. Pentru asigurarea Vital Care limita planului de asigurare este de 100.000 pentru planul PLUS și 200.000 de lei, pentru planul PREMIUM.

Pe site-ul signal-iduna.ro, poți face o simulare exactă a costului lunar pentru tipul de asigurare, planul și frecvența de plată dorită.

Putem face o paralelă între costurile cu și fără asigurare de sănătate privată, considerând un caz concret, în care o pacientă în vârstă de 38 de ani primește diagnosticul de cancer la sân. Pentru această situație, va fi nevoie de investigații preliminare, medicație, intervenție chirurgicală, posibil chiar de intervenție plastică de reconstrucție, perucă, proteză sau chiar costuri pentru însoțitor. Costurile integrale pentru un astfel de diagnostic în cadrul unui spital privat, fără o asigurare privată de sănătate, ar ajunge la circa 33.300 de lei, pe când costul cu asigurarea de sănătate Vital Care de la SIGNAL IDUNA pentru întreg pachetul de servicii necesare în realizarea diagnosticului este de 0 lei.

De asemenea, pentru o intervenție chirurgicală, un pacient de 42 de ani diagnosticat cu boală cardiacă ischemică, ar avea nevoie de investigații prelimiare, consult medical specializat într-un spital specializat, 3 zile de spitalizare, medicație aferentă, posibil transport în afara localității și chiar un însoțitor. Prin intermediul asigurării Take Care toate aceste costuri vor fi practic de 0 lei. Fără o asigurare privată de sănătate, același tratament într-un spital privat s-ar ridica la un cost de peste 4.500 lei.

Alte avantaje ale asigurărilor SIGNAL IDUNA țin de modul de accesare a serviciilor și a fondurilor. De exemplu, cele mai importante sunt decontarea directă la cei peste 1.300 de furnizori medicali parteneri din rețeaua Mediqa Net sau rambursarea, conform condițiilor contractuale, atunci când serviciile medicale au loc în afara rețelei Mediqa Net, în orice clinică, spital sau laborator medical din România.

Alege asigurările de sănătate SIGNAL IDUNA

Fiind un asigurător cu regim deschis, SIGNAL IDUNA oferă acces rapid la servicii medicale în orice clinică sau spital privat din România, încă de la primul simptom sau disconfort medical. În plus, prin intermediul asigurărilor de sănătate Take Care și Vital Care este eliminat timpul îndelungat de așteptare, oferind prioritate atât pentru programare, cât și în alegerea doctorului dorit.

Mai mult, oferă și o a treia metodă de accesare - cardul preplătit Easy Pay prin care asiguratul primește în avans banii necesari achitării serviciului necesar. Acesta va fi acoperit de polița de asigurare privată de sănătate de la SIGNAL IDUNA în orice unitate medicală din România, fără să fie nevoie să fie achitat din fonduri proprii.

Astăzi poți face ceva special pentru tine și pentru cei dragi.Alege o asigurare Take Care sau Vital Care în cel mai simplu și transparent mod. În format digital, asigurarea este la câteva click-uri distanță.

Accesează magazinul online sau descarcă aplicația Signal Care Assistant și încheie rapid, o poliță de asigurare de sănătate. Mai mult, odată ce ai devenit asigurat SIGNAL IDUNA, ai la dispoziție Call Centerul 24/7 și aplicația dedicată, disponibilă atât pentru mobil cât și web, care poate fi descărcată gratuit din Google Play și App Store. Astfel, poți gestiona rapid, de oriunde și oricând, serviciile și beneficiile oferite de asigurarea de sănătate SIGNAL IDUNA. Pentru a fi sigur că ai totul sub control!

Alege asigurarea Vital Care sau Take Care, disponibile prin toți partenerii de brokeraj și prin magazinul online. Cu doar câteva click-uri, poți selecta acoperirea potrivită pentru tine și familia ta, astfel încât să fiți mereu protejați!

