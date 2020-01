(P) Clinica Life Dental Spa acorda vouchere pentru pacientii noi

Din ce in ce mai multi pacienti aleg sa isi trateze afectiunile dentare in clinica Life Dental Spa, motiv pentru care specialistii nostri au ales sa vina in ajutorul pacientilor cu vouchere si promotii!

Clinica stomatologica Life Dental Spa, situata in centrul Bucurestiului, ofera tratamente stomatologice moderne, utilizand tehnologia laser si materiale biocompatibile – totul intr-o atmosfera calda, care sa il ajute pe pacient sa uite de anxietatea caracteristica vizitei la medicul stomatolog.

Stomatologia holistica promoveaza preventia

Stomatologia holistica este viziunea moderna adoptata in cadrul clinicii Life Dental Spa. Conceptul de ,,fara freze, fara durere, fara ace” atrage din ce in ce mai multi pacienti noi si ii convinge pe cei care deja ne-au calcat pragul sa revina cu mare drag la consultatii.

Preventia presupune o evaluare periodica a statusul oral, specialistii Life Dental Spa recomandand ca o vizita la medicul specialist sa nu fie efectuata la mai mult de sase luni de la ultima consultatie.

In cadrul clinicii Life Dental Spa, pacientii noi beneficiaza de un voucher de 100 de lei, cost care se poate scadea din valoarea tratamentului ce urmeaza a fi efectuat. Medicii specialisti Life Dental Spa au mare grija ca, inca de la inceput, pacientii sa fie foarte bine informati cu privire la intregul cost al tratamentului, prin prisma planului de tratament realizat initial (acesta cuprinde toate procedurile si manoperele medicale ce urmeaza a fi efectuate).

Alege Life Dental Spa pentru problemele tale dentare

Unul dintre principiile stomatologiei holistice pe care #LifeDentist-ii au ales sa o practice este preventia. Profilaxia presupune o evaluare periodica a sanatatii orale, ce are loc la cabinetul stomatologic din Bucuresti.

Ideal este ca de cel putin doua ori pe an pacientul sa ajunga in fata medicului specialist stomatolog pentru a putea beneficia de o consultatie si de o igienizare profesionala, cu scopul de a mentine sanatatea orala.

In cadrul vizitei periodice, pacientii noi si nu numai, beneficiaza de un consult cu camera intraorala, moment in care se pot evidentia toate problemele dentare aflate in diferite stadii de evolutie. Pacientul vizualizeaza in timp real, pe un monitor, intregul status dentar, in timp ce primeste explicatii si recomandari de tratament de la medicul care il consulta.

Manoperele stomatologice pentru tratarea afectiunilor aflate inca intr-un prim stadiu de dezvoltare au un cost mult mai mic comparativ cu procedurile complexe necesare atunci cand afectiunile se afla intr-un stadiu avansat.

Voucher-ul oferit online, prin programarea pe site-ul clinicii Life Dental Spa este dovada ca #LifeDentist-ii nostri sunt preocupati ca pacientii sa imbratiseze ideea de preventie, si sa respecte vizitele periodice.

Life Dental Spa incurajeaza un zambet sanatos

Clinica stomatologica Life Dental Spa are o viziune aparte, specialistii nostri condusi de medicul fondator al clinicii, doctor Cristina Obreja, medic specialist in laser stomatologic, fiind de parere ca ,, tratam OAMENI, nu doar DINTI”.

In acest sens, pacientii noi beneficiaza de voucherul online, iar pacientii deja prezenti in evidenta clinicii noastre au parte de multe promotii de-a lungul anului. Scopul principal este mentinerea sanatatii orale si imbunatatirea statusului oral al fiecarui pacient, crescand considerabil calitatea vietii pe termen lung.

Fidelizarea pacientilor vine ca un bonus pentru specialistii Life Dental Spa, caci un numar mare de pacienti pleaca fericiti in urma sedintelor de terapie din cadrul clinicii noastre.

Tratamentul ultramodern realizat cu ajutorul tehnologiei de ultima generatie a laserului stomatologic, plombele non-toxice, din materiale biocompatibile, nedaunatoare si lipsa durerii pe parcursul sedintelor de tratament sunt doar cateva dintre multiplele motive pentru care pacientii revin cu drag, periodic, in clinica Life Dental Spa.

Programeaza-te ACUM si beneficiaza si tu de voucherul de 100 de lei pentru tratamente profesionale in clinica Life Dental Spa!