(P) Cinci sfaturi pentru cei care se intorc la serviciu de la cei care nu au plecat de la serviciu

Odata cu relaxarea restrictiilor dupa 15 mai se vor intoarce la serviciu foarte multi angajati din birouri si lucratori industriali, dupa 2 luni de pauza. Multi sunt ingrijorati pentru sanatatea lor, pe buna dreptate.

5000 de angajati din fabricile de medicamente din Romania nu au avut pauza nici macar o zi si nu au avut nici un fel de problema de infectare. Asta pentru ca in industria farmaceutica exista o cultura responsabila adanc inradacinata de Environment, Health, Safety (EHS – Mediu, Sanatate, Siguranta).

Tocmai de aceea am crezut ca este o idee buna sa impartasim cinci bune practici pe care fabricile de medicamente din Romania le-au pus in aplicare cu sfintenie in ultimele 2 luni in propriile comunitati si care au ajutat la trecerea peste aceasta perioada, fara efecte secundare. Informatiile de mai jos, venite din propria experienta, nu acopera toate masurile care se pot lua dar sunt un prim pas in planificarea reluarii activitatii pentru managerii organizatiilor medii si mari, mai ales cele care lucreaza in cladiri de birouri, spatii industriale si situri de productie.

Daca cineva crede ca implementarea masurilor de mai jos este scumpa, atunci sa se gandeasca la costul izbucnirii unei epidemii de Coronavirus in propria-i organizatie.



Dr Dragos Damian, PRIMER

Cinci sfaturi pentru cei care se intorc la serviciu de la cei care nu au plecat de la serviciu.



1. Numiti un “epidemiolog de serviciu”, cineva din Resurse Umane, chiar Directorul RU.

Sa fie un coleg care sa stapaneasca minime cunostinte medicale si despre COVID-19 responsabil pentru starea de sanatate a fiecarui coleg, implementarea si controlul tuturor masurilor de preventie impotriva Coronavirusului si relatia cu medicul ogranizatiei.



2. Gadget-ul de masurare a temperaturii este noul prieten al organizatiei.

Un termometru-pistol este suficient, un scanner termic este ideal la organizatii mari; cereti administratorilor cladirilor sa instaleze unul.

“Epidemiologul de serviciu” va fi instruit cum sa interpreteze rezultatele si asupra masurilor pe care trebuie sa le ia.

3. Creati o cultura de a) distantare individuala, b) eticheta respiratorie si c) igiena a mainilor

a) Distantarea individuala de 1,5-2 metri este mai eficienta decat masca si manusile, pe care marea majoritate a angajatilor oricum nu le folosesc corect. Reganditi pauza de fumat si pauza de masa.

Evident, trebuie sa distribuiti masti si manusi pe cheltuiala voastra tuturor angajatilor.

b) “Epidemiologul de serviciu” trebuie sa instruiasca angajatii sa tuseasca si stranute in pliul cotului. Cand 100% dintre angajati o vor face, atunci aveti eticheta respiratorie dorita.

c) Creati un reflex prin introducerea unei pauze fazate de spalare / dezinfectie a mainilor. Dupa un timp colegii o vor face singuri. Nu uitati sa cereti administratorilor cladirilor sa instaleze dispensoare de sapun / dezinfectant si covorase cu dezinfectant.

Promovati a) b) si c) prin signalistica in toate locurile cu putinta.

4. Uniforma / echipament de serviciu, ideal de unica folosinta. Dezinfectia totala a spatiilor o data pe saptamana



Doua dintre cheile de bolta ale protectiei individuale.

Uniforma / echipamentul de serviciu nu este o gluma, chiar si in cladirile de birouri, evita transportul virusului de acasa la serviciu si invers.

Cereti administratorilor cladirilor de birouri sa faca dezinfectia totala o data pe saptamana

5. Refuzati ofertele pentru testare in colectivitate si stoc preventiv de medicamente.

Prima nerecomandata, a doua de-a dreptul interzisa.

Cereti sfatul unui specialist in functie de situatia din organizatia voastra inainte sa cedati diverselor oferte.



Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA